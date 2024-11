F1 | La FOM accetta la candidatura di GM/Cadillac per il 2026

Uno dei temi ricorrenti dell’anno in corso è giunto ad una conclusione: la Formula 1 avrà, potenzialmente, il suo undicesimo team per il Mondiale 2026 dopo che i vertici della F1 hanno raggiunto un accordo sugli intenti con il gruppo General Motors e la TWG Global per l’iscrizione di GM/Cadillac tra due anni, così da riportare la griglia della categoria più prestigiosa del motorsport a ventidue auto.

Un cammino molto in salita

Dalle prime dichiarazioni di intenti di Michael Andretti, datate 2022, per portare la sua scuderia nel Circus, la nuova entità americana ha incontrato il muro eretto da FOM, Liberty Media e i team in un lungo ed estenuante muro contro muro.

Tuttavia, le porte si sono riaperte dopo i terremoti interni da entrambe le parti (Michael Andretti ha lasciato la presidenza del suo team e Greg Maffei lascerà Liberty Media a fine anno), portando General Motors ad ottenere un accordo sugli intenti con i vertici della F1 per schierare le monoposto dal 2026, anno in cui la F1 dovrebbe così ritrovare ventidue monoposto in griglia. GM/Cadillac non produrrà PU da subito (probabilmente usufruirà di una fornitura PU Ferrari), lo farà dal 20028.

Rimarrà però un pezzo di Andretti del team gestito da TWG Global con l'ex-campione F1 Mario Andretti che entrerà nello staff della scuderia come direttore del board. Un nome di spessore per un gruppo che comunque ha già grande esperienza nel motorsport tramite i suoi team Andretti Global, Wayne Taylor Racing e Spire Motorsport.

Credits: formula1.com

Maffei, Domenicali e Ben Sulayem: “Ingresso GM importante per il nostro sport”

Grande soddisfazione per Greg Maffei nelle dichiarazioni riportate sul comunicato stampa della F1:

Con la continua crescita della Formula 1 negli Stati Uniti abbiamo sempre pensato che accogliere un brand impressionante come GM/Cadillac avrebbe portato ulteriore valore e interesse al nostro sport. Ringraziamo la leadership di General Motors e i loro partner per i significativi progressi della loro applicazione e per l’ ingresso del loro team in F1 nel 2026.

Parole al miele anche per il CEO della Formula 1, Stefano Domenicali:

L’impegno di General Motors e Cadillac in questo progetto è una dimostrazione positiva e importante dell’evoluzione del nostro sport. Non vediamo l’ora di vedere i progressi nella loro applicazione, certi della piena collaborazione e del sostegno di tutte le parti coinvolte.

A loro si unisce anche Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA:

General Motors è un enorme brand mondiale e una potenza nel mondo automobilistico. Sono pienamente supportivo degli impegni fatti da FIA, Formula 1, GM e il team per aver mantenuto i dialoghi e aver lavorato verso questo accordo per portare il team GM/Cadillac sulla griglia per il Mondiale F1 2026. Tutte la parti, inclusa la FIA, continueranno a lavorare per la continuazione dei progressi.

Andretti sente suo il team Cadillac: “Orgoglioso del loro lavoro, tiferò per voi!”

Grande onore invece nelle parole di Mark Reuss, N.1 di General Motors:

La F1, da pinnacolo del motorsport, richiede innovazione ed eccellenza ed è un onore per GM e Cadillac di unirsi alla serie di gare più prestigiosa al mondo e siamo convinti di poter competere con passione e integrità per elevare lo sport per gli appassionati di tutto il mondo. Questo è il nostro stage globale per dimostrare l’esperienza e leadership in ingegneria e tecnologia di GM ad un nuovo livello.

Stesse sensazioni anche per Dan Towriss, CEO della TWG Global:

Siamo eccitati di stare insieme a General Motors per portare una dinamica presenza in Formula 1. Insieme stiamo assemblando un team di livello mondiale che rispecchierà l’innovazione americana e porterà momenti indimenticabili agli appassionati di corse di tutto il mondo. Apprezziamo gli impegni di FIA e FOM nel supporto alla nostra applicazione e alla ricognizione del valore che porteremo al Campionato.

Ultimo, ma non per importanza, a dire la sua è Michael Andretti, che ha rilasciato le sue dichiarazioni su un team che, anche senza il suo nome, sente ancora suo:

Il team Cadillac di F1 è fatto da un forte gruppo di persone che hanno lavorato senza sosta per costruire una scuderia americana factory. Sono veramente orgoglioso del duro lavoro che hanno fatto e voglio congratularmi con tutti i coinvolti per il loro prossimo passo. Farò il tifo per voi!

La Redazione