MotoGP | GP Thailandia: Aprilia e KTM trovano solidità con Bezzecchi e Bastianini

Il primo Gran Premio della stagione di MotoGP si è concluso e ha lasciato decisamente buone sensazioni ad Aprilia e KTM. Marco Bezzecchi e Enea Bastianini chiudono entrambi in Top 10, dando un forte segnale alle loro rispettive squadre al debutto con le rispettive nuove case.

Bezzecchi prima punta in Aprilia

Con Jorge Martin ancora infortunato e fuori per i prossimi Gran Premi, Marco Bezzecchi si è fatto carico della sua squadra, portando la sua Aprilia al traguardo in sesta posizione. Dopo le difficoltà nella Sprint della giornata precedente dovute ad una partenza non ideale, durante il Gran Premio il pilota romagnolo ha mostrato una grande costanza, portando a casa punti importanti. La posizione di partenza, solo nono in griglia, non ha giocato a favore di Marco Bezzecchi, che però ha dimostrato di avere un buon ritmo ed esce sicuramente rafforzato da questo weekend, in vista del resto della stagione.

Credits: Aprilia Racing

Al termine della gara, il pilota italiano ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Una volta sorpassati Miller e Fernandez avevo un buon passo. Sono riuscito a guidare bene e a portare a casa dei punti importanti. Non è ovviamente ancora quello che vogliamo, però ci arriveremo”. È ancora da mettere a punto la qualifica per Marco Bezzecchi; bisogna però ricordare che il Gran Premio di Thailandia è stato il primo per il romagnolo con Aprilia. “Ancora nel time attack non sono fortissimo. Nei test mi era venuto meglio perché le condizioni erano un po' più fresche, era un po' più 'facile'. Qua, invece era più difficile e non sono stato bravissimo nel time attack, non mi è venuto un bel giro”.

Tech3 vola con Enea Bastianini

La Sprint non è stata la gara ideale di Enea Bastiani, che aveva chiuso solamente in diciottesima posizione. Nella gara lunga, invece, il pilota italiano ha dimostrato di avere grande costanza, chiudendo in nona posizione alle spalle del pilota KTM ufficiale Brad Binder. Bastianini, al primo Gran Premio in sella alla RC16, ha terminato solo un decimo alle spalle del caposquadra Binder, in KTM dal suo debutto in MotoGP nel 2020. Nonostante le difficoltà che si trovano ad affrontare la KTM e il team Tech3, il pilota italiano ha fatto una vera e propria prova di forza, portando la moto austriaca in Top 10.

Ai microfoni di Sky Sport MotoGP ha dichiarato: “Sono contento della mia gara perché comunque non se lo aspettava nessuno all'interno del box. Però stamattina uno step lo avevamo fatto. Avevamo visto che stavamo migliorando e, soprattutto, avevo un po' più fiducia”. I kilometri fatti con questa nuova moto in Thailandia stanno dando fiducia al pilota italiano, che sta iniziando a prendere confidenza con la moto austriaca. Sarà necessario ancora del tempo per poter mettere a punto questa KTM, ma il pilota romagnolo ha sempre dimostrato di essere in grado di grandi risultati. “Oggi in gara abbiamo visto delle cose che potranno aiutare KTM a migliorare, miglioreremo insieme. Rimaniamo sicuramente positivi. Siamo contenti del lavoro che abbiamo fatto questo weekend”.

Giulia Pea

