GTWC Europe | Calendario 2026: Monza e Misano confermate

SRO ha presentato a Spa-Francorchamps il calendario 2026 del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Monza e Misano sono confermate tra le confermate dieci prove, cinque Endurance e cinque Sprint.

GTWC Europe 2026: Monza e Misano restano presenti

Stéphane Rahel ha presentato ai media presenti a Spa, tra cui LiveGP.it , il nuovo calendario del GTWC Europe e non solo. La serie continentale sarà nuovamente protagonista in Italia in due occasioni: a giugno a Monza ed a luglio a Misano

Il tempio della velocità avrà il proprio round nel weekend del 31 maggio, mentre il round romagnolo del GTWC Europe si svolgerà nel fine settimana del 19 luglio. Molto probabilmente la prima sarà endurance, la seconda Sprint.

La 24h di Spa resta a fine giugno due settimana dopo la 24h di Le Mans del FIA World Endurance Championship. La maratona delle Ardenne è prevista il 27/28 giugno in mezzo alle due tappe italiane del GTWC Europe.

Esce di scena Valencia, entra Portimao che ospiterà l'ultimo round del 2025. Confermate tutte le altre piste, in merito citiamo Paul Ricard, Brands Hatch, Magny-Cours, Nurburgring, Zandvoort e Barcellona.

SRO annuncerà in un secondo momento quali saranno le prove Endurance e quelle Sprint. In ogni caso cinque saranno in un format e cinque nell'altro con due corse da sessanta minuti.

Da segnalare anche il doppio round italiano del GT4 Europe Powered by RAFA Racing Club. Quest'anno la serie continentale riservata alle GT4 non ha corso in Lombardia preferendo l'unico atto di Misano.

GTWC Europe 2026

Paul Ricard - 07/08 aprile Brands Hatch - 02/03 maggio Monza - 30/31 maggio 24h Spa - 25/28 giugno Misano - 18/19 luglio Magny-Cours - 01/02 agosto Nurburgring - 29/30 agosto Zandvoort - 19/20 settembre Barcellona - 03/04 ottobre Portimao - 17/18 ottobre.

** Prologue GTC Europe - Paul Ricard (7/8 aprile)

** Prologue 24h Spa - 25/28 maggio

Intercontinental GT Challenge

La 12h di Bathurst è prevista come opening round dell'Intercontinental GT Challenge che successivamente tornerà protagonista in Europa a maggio con la 24h del Nurburgring prima della 24h di Spa a fine giugno.

SRO ha confermato anche Suzuka e Indianapolis, la 1000km e la 8h valida anche per il GT World Challenge America Powered by AWS si terranno rispettivamente a settembre e ad ottobre.

IGTC 2025

Bathurst 12h - 13/15 febbraio 24h Nurburgring - 14/17 maggio 24h Spa (GTWC Europe) - 25/28 giugno 1000km Suzuka - 11/13 settembre 8h Indy (GTWC America) - 8/10 ottobre

Luca Pellegrini - Da Spa