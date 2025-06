FIA F2 | Barcellona, Feature Race: Lindblad domina in Spagna, Dunne rimane leader

Arvid Lindblad non sbaglia e firma la sua seconda vittoria dell’anno in FIA Formula 2 nella Feature Race di Barcellona. Un successo importante per il 17enne britannico nel round di casa per Campos Racing, capace di controllare la corsa dall’inizio alla fine con un vantaggio significativo su Sebastian Montoya e Richard Verschoor, che salgono con lui sul podio.

Lindblad perfetto, Verschoor di nuovo a podio

La pole position conquistata al venerdì si è rivelata fondamentale per il giovane talento del Red Bull Junior Team che, dopo una partenza a razzo, ha gestito con grande efficacia il suo passo e le sue gomme e non ha mai messo la sua leadership in discussione. L’unico momento di tensione è stato al giro 35 quando Leonardo Fornaroli, fermatosi nella ghiaia di curva 3 per problemi all’ultimo pit-stop, ha fatto uscire la Safety Car che però ha di fatto chiuso la gara in anticipo.

Così Lindblad firma la sua seconda vittoria stagionale dopo quella nella Sprint Race di Jeddah e si rilancia per la corsa iridata salendo dal sesto al terzo posto di classifica piloti con 79 punti. Grande prestazione anche per un Sebastian Montoya che si riconferma sul podio con Prema dopo Monaco, precedendo un Richard Verschoor (MP Motorsport) che con il terzo posto odierno e la vittoria nella Sprint Race di ieri sale al secondo posto in classifica.

Dunne conserva un +3 in classifica, disastro Browning

Dietro di loro troviamo i piloti che sono rimasti fregati dalla Safety Car finale dopo aver puntato con efficacia sulla strategia alternativa Hard-Soft: Jak Crawford (DAMS Lucas Oil) è di nuovo quarto davanti ad un Alexander Dunne (Rodin Motorsport) che chiude col quinto posto e col giro più veloce della gara per guadagnare tanti punti utili a mantenere la sua leadership in classifica piloti con 87 punti contro gli 84 di Verschoor.

Ad aiutarlo è stato anche un Luke Browning (Hitech TGR) molto sottotono, che ha chiuso nelle retrovie dopo essere rimasto protagonista di due contatti nel gruppone con Durksen e con Miyata, prendendosi per quest’ultimo 10 secondi di penalità. Sesta posizione per l’idolo di casa Pepe Marti (Campos Racing) davanti a Kush Maini (DAMS Lucas Oil) e a Victor Martins (ART Grand Prix), mentre Ritomo Miyata (ART Grand Prix) chiude nono dopo essere stato costretto alla ghaia da Browning.

Giornata no per gli italiani: Minì 10°, Fornaroli out

Altra gara difficile per i colori italiani, con Leonardo Fornaroli (Invicta Racing) che prima del ritiro aveva scontato una penalità stop&go di 10 secondi per infrazione durante la procedura di partenza ed era finito ampiamente nelle retrovie. Leggermente meglio è andata ad un Gabriele Minì (Prema) che, sfruttando anche i vari ritiri, è riuscito a risalire fino al decimo posto per prendersi l’ultimo punto messo a disposizione da questa Feature Race.

Credits: FIA

Così la FIA F2 2025 mette in archivio il suo sesto round stagionale con la seguente classifica: Dunne 87, Verschoor 84, Lindblad 79, Crawford 73, Browning 73, Fornaroli 66. La serie propedeutica tornerà in pista tra meno di un mese per la settima tappa della stagione in programma dal 27 al 29 giugno al Red Bull Ring di Spielberg, Austria.

Andrea Mattavelli