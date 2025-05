FIA F2 | Barcellona, Sprint Race: vittoria a sorpresa per Verschoor, Fornaroli ottavo

Richard Verschoor torna a vincere in FIA Formula 2 dopo una Sprint Race di Barcellona molto combattuta e non esente da colpi di scena. L’esperto pilota di MP Motorsport, partito dalla terza fila, ha approfittato di un episodio per conquistare la sua sesta vittoria di carriera e prevalere su Alexander Dunne e Rafael Villagomez che, come lui, sono riusciti a cogliere l’opportunità al volo per salire sul podio in maniera inaspettata.

Crawford parte a razzo ma il suicidio delle Prema rovina i suoi piani

La prima parte di gara aveva visto un ottimo spunto di Crawford che, dopo aver superato Fornaroli e Durksen alla partenza, era stato protagonista di un gran sorpasso su Browning all’esterno della Repsol (curva 4) al quarto giro. A seguire, l’americano di DAMS Lucas Oil aveva allungato sui suoi rivali segnando il giro veloce e involandosi verso una vittoria che sembrava quasi certa.

Gara che però si scuote improvvisamente al giro 18 quando il contatto fratricida in curva 1 tra le Prema di Sebastian Montoya e Gabriele Minì porta al testacoda e ritiro del pilota palermitano e alla chiamata della Safety Car. Nei successivi momenti, Verschoor, Dunne, Villagomez e gli altri nelle retrovie rientrano ai box per passare alle gomme Soft, una scelta che si rivelerà azzeccatissima vista la differenza enorme di passo tra le morbide nuove e le dure usate.

Verschoor ne approfitta e vince, Dunne ritorna leader di classifica

Così è Richard Verschoor a festeggiare con MP Motorsport il suo secondo successo dell’anno dopo quello nella Feature Race di Jeddah. Grande soddisfazione anche per Alexander Dunne, con l’irlandese di Rodin Motorsport che rimonta da 18° a secondo e si riprende provvisoriamente la vetta della classifica piloti. Incredulo invece un Rafael Villagomez che dal fondo della griglia riesce incredibilmente a conquistare il suo primo podio di carriera, per la felicità della Van Amersfoort Racing e dello stesso pilota messicano.

Jak Crawford (DAMS) riesce a salvare un quarto posto finendo davanti ad un Sebastian Montoya che però sarà investigato nel post-gara per il contatto con il suo compagno Minì. Sesta posizione per un Victor Martins (ART Grand Prix) che paga un’escursione sulla ghiaia in uscita di curva 13 dopo che aveva montato le gomme Soft, settimo invece un Luke Browning (Hitech TGR) che ha perso la leadership del campionato dopo che era in ottima posizione per allungare.

Fornaroli si prende solo un punto, Lindblad rimane a secco

Sfortunato anche il nostro Leonardo Fornaroli, con il pilota Invicta Racing che da un ipotetico podio si vede sfilare dal gruppo dei piloti con le gomme Soft per finire in ottava posizione e prendersi un punticino. Non bene neanche i piloti Campos con Arvid Lindblad nono dopo essere stato girato da Verschoor in curva 1 (a causa di un doppio movimento in frenata da parte del britannico) e con Pepe Marti solamente 14°.

Infine, oltre a Minì, compaiono sull’elenco dei ritirati anche John Bennett dopo uno stallo alla partenza della monoposto Van Amersfoort e la coppia Joshua Durksen e Max Esterson per i rispettivi problemi alle vetture di AIX Racing e Trident. Per loro, l’occasione per rifarsi si ripresenterà già domani alle ore 10, per una Feature Race che vedrà Lindblad scattare dalla pole position e il leader Dunne provare a rimontare dall’ottava casella dello schieramento.

Credits: FIA

Andrea Mattavelli