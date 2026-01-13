WEC | Ufficiale: Mikkel Jensen primo pilota annunciato nella line up McLaren

Continua sempre più a prendere forma il progetto McLaren United che vedrà la compagine britannica sbarcare (anzi, tornare) nel WEC. Pochi minuti fa, infatti, è stato annunciato il primo pilota che nel 2027 andrà a formare uno degli equipaggi del team che sarà guidato da James Barclay: si tratta dell'esperto danese Mikkel Jensen.

Esperienza e velocità per il ritorno nel Mondiale

La hypercar LMDh che riporterà il nome della casa di Woking a pieno titolo all'interno del paddock del Mondiale Endurance sarà una vettura che entrerà di diritto nella storia, per diversi motivi. Ovviamente, il nome McLaren tornerà nella classe regina, dopo essere stato protagonista in questi anni nelle classi GT, e con sè porterà gli italianissimi marchi Dallara a livello di telaio (una sicurezza per quanto riguarda il WEC) e Autotecnica Motori, che si occuperà invece della power unit.

Il team, che sarà gestito operativamente da United Autosport, ha annunciato oggi Mikkel Jensen come primo pilota del gruppo che porterà la vettura di Woking al debutto. Il danese ha alle spalle un'esperienza certamente solida nel mondo endurance, in cui ha esordito nel 2017 su una LMP3 del team AT Racing nel campionato European Le Mans Series. Lo stesso periodo ha visto il suo debutto nel mondo GT, anche se le soddisfazioni maggiori per lui sono arrivate sicuramente a livello LMP2, con la vittoria del titolo in IMSA nel 2021. A livello di WEC, poi, da sottolineare le quattro stagioni in Peugeot Sport al volante della vettura francese, un bagaglio di esperienza che sarà certamente fondamentale quando si troverà ad iniziare il proprio percorso in McLaren. Un pilota solido, che combina esperienza e velocità in un mix fondamentale per il team inglese. Tra l'altro, al momento lo stesso Jensen è impegnato con United Autosport in Asian Le Mans Series e, nel weekend, prenderà parte ai Roar before the 24 a Daytona, in vista della 24 Ore della settimana successiva.

Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte della famiglia McLaren, vincitrice del Campionato Mondiale F1, e sono entusiasta di far parte del suo progetto Hypercar fin dalle prime fasi. Camminare sul boulevard del McLaren Technology Centre mi fa venire i brividi: non solo mostra quanto la McLaren abbia una storia ricca in Formula 1, ma la F1 GTR vincitrice della Le Mans del 1995 mi ricorda che abbiamo una storia a livello endurance incredibile, che avremo il compito di continuare.

Barclay: “Mikkel è un vero racer”

James Barclay, team principal del team McLaren United nel WEC, si è detto molto soddisfatto dell'arrivo di Jensen. L'inglese sarà affiancato nel suo ruolo da Ian James, altra personalità di grande esperienza nel team inglese, e insieme risponderanno direttamente al CEO Zak brown.

L'annuncio di Mikkel rappresenta un altro importante traguardo nella formazione della nostra nuova squadra Hypercar. Ha già dimostrato di essere uno dei piloti più competitivi e completi al mondo e porterà con sé una grande esperienza dalla categoria Hypercar. Parteciperemo al Campionato del Mondo Endurance e alla 24 Ore di Le Mans in quella che sarà probabilmente la stagione più competitiva di sempre. Siamo entusiasti di avere un pilota del calibro, dell’esperienza e del potenziale futuro di Mikkel. Come noi, è un vero pilota e quindi si integra perfettamente con la nostra filosofia sulle persone e sulla cultura, che è stata fondamentale per il successo mondiale del McLaren Racing in Formula 1. La nostra squadra per il Campionato del Mondo Endurance si sta formando in modo eccellente e Mikkel è un’aggiunta fantastica.

Inizia dunque a prendere sempre più forma il progetto di McLaren United in vista del ritorno nel Mondiale Endurance. Un valore aggiunto enorme per il campionato, che vedrà nel 2027 in pista di nuovo l'unica Casa, attualmente, a detenere la Tripla Corona: 24 Ore di Le Mans (nel 1995, un'impresa epica), Gran Premio di Monte Carlo e Indy 500. Jensen, dunque, entrerà a far parte di una storia importante, pronto a scrivere un capitolo totalmente nuovo e certamente sfidante.

Nicola Saglia