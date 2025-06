WEC | McLaren, svelata a Le Mans la Hypercar per il 2027

A poche ore dal via della 24 Ore di Le Mans 2025, la McLaren ha svelato nel paddock del Circuit de la Sarthe la sua nuova Hypercar LMDh per il debutto del marchio di Woking nel FIA World Endurance Championship nel 2027. La presentazione dell'auto ha seguito quella del team di ieri sera, giunta in occasione del 30° anniversario del successo della McLaren F1 GTR con Lehto, Dalmas e Sekiya.

Una Hypercar dal design inglese ma dal cuore italiano

La nuova vettura da gara, progettata insieme alla divisione Automotive seguendo il design della stradale Senna, sarà gestita dalla casa britannica insieme a United Autosports, il team partner con cui McLaren ha già una collaborazione nella classe LMGT3 del WEC. La Hypercar, costruita secondo le regole LMDh, avrà un DNA inglese con i successi ottenuti dal marchio a Le Mans con la F1 GTR e nella Can-Am degli anni 60-70, ma avrà anche un'anima tutta italiana.

Credits: McLaren Automotive / X.com

Il telaio infatti sarà progettato da Dallara, grandissima realtà del nostro territorio che è stata scelta dalla McLaren come partner per l'ingresso nella classe Hypercar. Ma non finisce qui: la vettura monterà inoltre un motore V6 biturbo progettato insieme alla lombarda Autotecnica Motori, associato ad un'unità ibrida stock come da regolamento.

James Barclay nominato team principal di McLaren Endurance

A condurre la neonata “McLaren United” sarà James Barclay, annunciato ieri come nuovo Team Principal (da settembre in poi) della squadra endurance dopo la fine della sua esperienza in Formula E come Team Principal di Jaguar TCS Racing, condotta alla vittoria del primo Mondiale del marchio del giaguaro dal 1991. Insieme a lui si unirà anche Ian James, persona chiave nella divisione Automotive ed Electric della casa di Woking che entrerà nella McLaren Executive Leadership Team, dove risponderà direttamente al CEO Zak Brown.

Quest'ultimo ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la presentazione:

Il ritorno di McLaren nel FIA World Endurance Championship segna l'inizio di un nuovo eccitante capitolo per noi e la leadership di Ian James sarà cruciale nel guidarci alla preparazione per il nostro debutto nel 2027. Abbiamo una ricca storia in questo sport e con James al volante siamo confidenti che la neonata McLaren Endurance Racing possa stabilirsi velocemente come un team competitivo e di successo. Non vediamo l'ora di vedere come prenderà forma il futuro del team sotto la sua leadership.

Credits: McLaren Automotive / X.com

Andrea Mattavelli