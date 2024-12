WEC | Nuovo format per le qualifiche della 24h Le Mans

Cambia il programma della 24h Le Mans in vista dell'edizione 2025 con una qualifica che verrà suddivisa in tre segmenti distinti. La battaglia contro il cronometro avrà luogo mercoledì 11 e giovedì 12 giugno e riguarderà tutte le classi presenti in pista.

Nuovo format per le qualifiche della 24h Le Mans

ACO ha rivelato una piccola modifica nel format che determina la pole per la competizione automobilistica più importante al mondo. Il procedimento, modificato recentemente rispetto al passato, prevede ora tre turni con le GT e le LMP2 separate dalle Hypercar.

Mercoledì 11 giugno, i team LMP2 e LMGT3 scenderanno in pista per la sessione di qualificazione di 30 minuti. I primi 12 accederanno alla sessione Hyperpole il giorno successivo, la stessa cosa avverrà per le Hypercar. La classe regina premierà i migliori 15 e non la Top12 come avviene nelle altre categorie.

Giovedì la resa dei conti finale vedrà le migliori 12 LMGT3 e LMP2 contendersi otto posti per la terza e decisiva parte delle qualifiche (H1 da 20 minuti, H2 da 15 minuti).

Le Hypercar avranno un processo simile. La Top15 verrà ridotta a dieci unità che si contenderanno il tutto per tutto nei quindici minuti conclusivi delle qualifiche.

Decade quindi la sessione unica con tutte le auto in pista in vista dell'Hyperpole del giovedì. Le classi saranno divise come di fatto accade in ogni singolo atto del FIA World Endurance Championship.

Il programma 2025 della 24h Le Mans

Come da tradizione, Le Mans dura ben più di sette giornate. L'attività inizierà ufficialmente a Place de la République nel centro di Le Mans con le verifiche tecniche previste per venerdì 6 e sabato 7 giugno.

Domenica 8 è indetta la sessione di test collettivi, mentre mercoledì ci saranno le prove libere e le già citate qualifiche che termineranno il giorno seguente. Venerdì non è prevista nessuna sessione in pista, ma tutti i piloti saranno a Le Mans per la ‘Parata’.

Oltre alla 24h Le Mans in pista ci saranno i protagonisti della Michelin Le Mans Cup oltre ai piloti della Porsche Sprint Challenge e per la prima volta anche della Ford Mustang Challenge.

Luca Pellegrini