GTWC Europe | Mattia Drudi guida l'armata Aston Martin

Mattia Drudi sarà protagonista con Aston Martin nella prossima stagione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, campionato che inizierà ufficialmente dal Paul Ricard ad aprile con una prova da tre ore.

Il romagnolo è atteso ad una nuova sfida con il brand britannico che sarà al via tra i PRO dell'Endurance Cup con Comtoyou Racing e Walkenhorst Motorsport, rispettivamente al via con Audi Sport e BMW Motorsport nel 2023.

Drudi con Sorensen e Thiim

Il campione del GTWC Europe Sprint Cup torna quindi protagonista con la coppia danese composta da Nicki Thiim e Marco Sorensen. Gli ex vincitori del FIA World Endurance Championship in classe GTE PRO daranno spettacolo nuovamente anche nel campionato gestito da SRO oltre ad altri programmi in Europa e non solo.

Ricordiamo in merito il programma di Thiim con SSR Performance Lamborghini nel DTM e la partecipazione di Sorensen all'IMSA WeatherTech SportsCar Championship (Heart of Racing Aston in GTD) ed al FIA WEC (D'Station Racing Aston LMGT3).

Attenzione anche a Walkenhorst Motorsport

Oltre a Comtoyou in PRO avremo anche Walkenhorst Motorsport, squadra che avrà ben tre Aston Martin nell'Endurance Cup del GTWC Europe. Il portoghese Henrique Chaves guida un'interessante line-up con il britannico Ross Gunn ed il tedesco David Pittard.

La struttura teutonica ha svelato anche la presenza di Romain Leroux/Lorcan Hanafin /Maxime Robin e Tim Creswick/Ben Green/ Mex Jansen, rispettivamente attesi in Silver e Bronze Cup.

Inizia a comporsi lo schieramento del GTWC Europo 2024

Manca sempre meno al Prologue del GTWC Europe, test ufficiale che si svolgerà ad inizio marzo. Oltre ad Aston Martin al momento sappiamo che sicuramente avremo anche Lamborghini, presente Bronze Cup con Till Bechtolsheimer/Antoine Doquin/Sandy Mitchell e Gabriel Rindone/Patrick Kujala. Un terzo pilota verrà annunciato successivamente per quest'ultima squadra, ovviamente ci riferiamo alle formazioni per l'Endurance Cup.

Boutsen VDS, nel frattempo, è attesa a svelare un team PRO con Mercedes, marchio che sicuramente perderà la presenza nello schieramento di Akkodis ASP. Ricordiamo infatti che i francesi hanno cambiato casacca e serie, attesi nell'imminente FIA WEC con Lexus.

Abril e Vidales con AF Corse Ferrari?

Non sappiamo ancora i programmi, ma sicuramente AF Corse (Ferrari) potrebbe schierare nel GTWC Europe 2024 il monegasco Vincent Abril o lo spagnolo David Vidales.

L'ex pilota di Mercedes e l'iberico che nel 2022 ha corso in FIA F3 sono stati annunciati con la struttura di Amato Ferrari in vista del 2024, non ci sono degli annunci certi in merito all'effettivo impegno in pista.

Luca Pellegrini