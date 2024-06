BMW e Ford si spartiscono il bottino nel BTCC a Thruxton | A Ruota Libera

Tre competizioni e tanti duelli a Thruxton nella quarta tappa del Kwik Fit British Touring Car Championship, assoluto protagonista della 16ma puntata di ‘A Ruota Libera’. BMW, Hyundai e Ford si spartiscono il bottino nella pista più veloce del Regno Unito,

BTCC, Thruxton: Sutton leader, Hill insegue con Ingram

Jake Hill, Tom Ingram (poi sanzionato) ed Ash Sutton si sono spartiti a Thruxton il bottino nel quarto evento stagionale valido per il BTCC 2024. BMW svetta nella prima e nella seconda sfida, Ford vince race-3 e conquista il primato provvisorio in classifica con il #1 dello schieramento.

BTCC, Thruxton race-1: Hill dal via alla bandiera a scacchi

Dopo una partenza perfetta dalla quarta piazza, Jake Hill ha condotto senza particolari problemi la race-1 del BTCC in quel di Thruxton. Il pilota di Laser Tools Racing with MB Motorsport BMW si è imposto sulla falsariga di Snetterton precedendo le due NAPA Racing UK Ford di Dan Cammish ed Ash Sutton.

Gli ultimi due citati hanno concluso il podio precedendo Tom Ingram, (Team BRISTOL STREET MOTORS Hyundai), ex campione che ripetutamente ha tentato di impensierire Sutton. Concludono nell'ordine Josh Cook (LKQ Euro Car Parts with SYNETIQ Toyota), Tom Chilton (Team BRISTOL STREET MOTORS Hyundai) e Daniel Rowbottom (NAPA Racing UK Ford).

BTCC, Thruxton race-2: Ingram di forza, ma vince Hill

Ingram ha vinto sul campo la race-2, ma successivamente è stato sanzionato in un taglio di chicane durante un attacco nei confronti di Cammish. L'ex campione ha quindi dovuto cedere il successo ad Hill, secondo sotto la bandiera a scacchi.

Ingram ha quindi concluso il podio precedendo Daniel Rowbottom e Sutton, rallentato da un problema all'auto. Seguono nell'ordine Cook e le due BMW di Colin Turkington ed Adam Morgan, in pole per la successiva gara-3.

BTCC, Thruxton race-3: Sutton non sbaglia e vince

Il finale del week-end ha visto una spettacolare bagarre per il primato, Sutton ha avuto la meglio dopo un sorpasso meraviglioso ai danni di Cook ed un deciso assalto nei confronti di Morgan.

La BMW del britannico ha poi concluso in quarta piazza alle spalle di Cammish e di Ingram, Hill, Cook e Turkington si sono fermati nell'ordine completando così la Top7 della dodicesima sfida del 2024.

Tra due settimane si torna in azione ad Oulton Park.

IMSA Michelin Pilot Challenge, Mid-Ohio: Todd Coleman /Aaron Telitz al top con la strategia

Il risparmio di carburante ha permesso a Todd Coleman /Aaron Telitz di ottenere la vittoria nella prova di Mid-Ohio dell'IMSA Michelin Pilot Challenge. La coppia del Archangel Motorsports ha beffato la concorrenza dopo quattro ore d'azione, meritatamente a segno davanti a Matt Plumb/Paul Holton (Team TGM Aston Martin #46) e Bryce Ward /Daniel Morad (Winward Racing Mercedes #57).

Ruckus Racing Aston #45 e Rebel Rock Racing Aston Martin #71 hanno completato nell'ordine, mentre è da segnalare la negativa prova da parte della McLaren #69 di Motorsports In Action, leader della prima ora che dopo una meravigliosa pole ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema ai box.

Chris Miller /Mikey Taylor (Unitronic/JDC-Miller MotorSports Audi #17), dopo tre vittorie in altrettante sfide, devono arrendersi in Ohio a Preston Brown/Denis Dupont ( Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian #76). Il marchio coreano sorride dopo una bella lotta a distanza contro Tim Lewis /William Tally (KMW Motorsports with TMR Engineering Alfa Romeo #5).

Next round a Watkins Glen a fine giugno.

NASCAR Xfinity Series, Sonoma: SVG x2

Dopo la prima pole in carriera, Shane van Gisbergen ha ottenuto la seconda affermazione nella NASCAR Xfinity Series. Bis per il neozelandese di WeatherTech Chevrolet #97, perfetto per tutto il fine settimana disputato tra i saliscendi di Sonoma.

Il volto di Kaulig Racing, dopo un contatto nell'ultimo restat con Austin Hill (Bennett Transportation Chevrolet #21), ha allungato verso la vittoria con una relativa scioltezza primeggiando davanti a Sheldon Creed (MRC Construction Toyota #18), Sam Mayer (myRTIC Chevrolet #1) ed Austin Green (3Dimensional.com Chevrolet #32).

Prossimo atto tra una settimana in Iowa, catino che torna dopo una breve sosta nei piani della serie.

Nella prossima puntata…

La 92ma edizione della 24h Le Mans sarà ovviamente la protagonista principale del fine settimana che ci apprestiamo a commentare. Sul ‘Circuit della Sarthe’ ci sarà in ogni caso da divertirsi con il terzo atto della Michelin Le Mans Cup. La serie ACO sarà assoluta protagonista di ‘A Ruota Libera’ insieme al Repco Supercars Championship (Darwin) e NASCAR Xfinity Series (Iowa).

