GTWC Europe | Misano, gara-1: Rossi/Martin a segno

Valentino Rossi e Maxime Martin trionfano a Misano Adriatico nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Charles Weerts/Dries Vanthoor hanno concluso in seconda piazza, le due BMW M4 GT3 di WRT si sono imposte su Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè (Emil Frey Racing Ferrari #69).

GTWC Europe Misano, race-1: #46 BMW parte forte

Maxime Martin (WRT BMW #46) ha dominato la prima parte della race-1 di Misano Adriatico davanti a Marvin Dienst (Dinamic GT Porsche #54), Ben Green (Emil Frey Racing Ferrari #14) e Mattia Drudi (Comtoyou Racing Aston Martin #7).

Il belga ha allungato sul tedesco padrone della scena in Bronze Cup, il pilota Dinamic GT ha dovuto difendersi dal ritorno da parte della BMW M4 GT3 #32 di Dries Vanthoor. Il pluricampione della categoria ha annullato il ridotto con la Porsche #54 dopo aver compiuto un distinto attacco nei confronti della Rossa #14 Emil Frey Racing.

Valentino Rossi #46 è rientrato in pista al comando dopo aver ereditato la vettura da Martin. Il ‘Dottore’ ha iniziato a difendersi dall'assalto di Charles Weerts #32, il migliore in Q2 ieri e virtualmente secondo classificato della race-1 ha iniziato ad avvicinarsi alla testa della corsa.

Gli ultimi minuti non hanno cambiato la graduatoria overall, Rossi e Martin hanno colto la seconda affermazione in coppia nel GTWC Europe Sprint Cup confermando il risultato della passata stagione. Weerts/Vanthoor hanno meritatamente colto la seconda piazza precedendo la Ferrari #69 Emil Frey Racing di Thierry Vermeulen/Giacomo Altoè.

Il team elvetico ha colto anche la quarta piazza con Konsta Lappalainen/Ben Green #14, il finnico ed il britannico hanno preceduto e Maro Engel/Lucas Auer (Winward Racing Team MANN-FILTER Mercedes #48)

Nelle altre categorie: WRT e Dinamic GT a segno in Silver e Bronze

Calan Williams/Sam De Haan (Team WRT BMW #30) hanno dominato la Silver Cup con margine sulla Ferrari #52 di AF Corse e sulla Mercedes #57 di Winward Racing, mentre Dimanic GT ha trovato l'acuto in Bronze Cup con la Porsche #54 di Marvin Dienst/Philipp Sager.

La riconoscibile vettura schierata dal team tricolore ha controllato la scena dal via alla bandiera a scacchi, la coppia ha battuto Ugo de Wilde/Dmitry Gvazava (Imperiale Racing Lamborghini #85) e Andrey Mukovoz/ Dylan Pereira (Tresor Attempto Racing Audi #66).

Menzione speciale anche per la classe Gold con l'affermazione da parte di Paul Evrard/Gilles Magnus (Sainteloc Racing Audi #25). Il team francese ha controllato la scena dopo i pit annullando ogni eventuale rientro da parte di Max Hofer/Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Lamborghini #6) e Salih Yoluc/Charlie (Eastwood Racing Team Turkey Ferrari #51).

Prossimo appuntamento tra poche ore nuovamente in notturna a Misano come le qualifiche di ieri. Alle 21.00 il via della quarta prova della Sprint Cup 2024, ultima sfida del GTWC Europe prima della 24h di Spa.

Da Misano - Luca Pellegrini