MotoGP | Solidarity GP Barcellona, Qualifiche: a Bagnaia l'ultima pole dell'anno

Il circuito di Barcellona ha ospitato le ultime qualifiche dell’anno, valide per il Solidarity GP. Su un’assolata ma fresca Montmeló, Francesco Bagnaia ha ottenuto la sesta pole position dell’anno, mentre il rivale per il titolo Jorge Martín è in seconda fila. Oggi pomeriggio la Sprint potrebbe decidere le sorti del mondiale MotoGP 2024, giunto alla sua tappa finale.

Bagnaia ha dominato la scena fin dall'inizio, Espargaró ha fatto risorgere l'Aprilia

Francesco Bagnaia ha voluto ribadire a tutti di essere il più forte, mettendo in cassaforte la pole fin dal primo giro. Per Jorge Martín il quarto tempo può anche andare bene, in quanto mantiene intatte le sue chance di conquistare il mondiale già nella Sprint di oggi pomeriggio. Marc Marquez è in difficoltà fin da ieri, ma gli è bastato il riferimento misto a scia di Bagnaia per artigliare la prima fila: terzo tempo per lui. Chi ha deluso un po’ è Marco Bezzecchi: velocissimo nelle libere di ieri, il riminese non ha confermato lo stato di forma nel turno che conta. L’alfiere VR46 scatta nono, in quella che sarà la sua ultima uscita sulla Ducati prima di salire sull’Aprilia Factory. Franco Morbidelli ha dominato la Q1 ma ha evitato il primo run del Q2 causa penuria di gomme. Il romano ha scalato fino alla quinta casella. Enea Bastianini, alla sua ultima qualifica con la Ducati ufficiale, partirà ottavo.

Yamaha ha centrato la Q2 grazie alla solita magia di Fabio Quartararo. Il francese ha conquistato il decimo posto. Alex Rins non è andato oltre la 15esima casella. Aprilia sembra aver trovato un pizzico di competitività, grazie alla performance di Maverick Viñales ed Aleix Espargaró. Il numero #41 ha sfiorato la pole nell’ultimo giro utile per poi accontentarsi della seconda piazza. Maverick ha commesso un errore nel giro buono, ritrovandosi relegato alla settima casella. Raul Fernandez ha accarezzato la Q2 per un attimo, ma poi ha dovuto barattarla con la 17esima piazza in griglia. Miguel Oliveira, al suo rientro dopo l’infortunio, ha portato la sua Aprilia al 14esimo posto. Il portoghese salirà sulla Yamaha nei test di martedì, assieme al già citato Miller.

Acosta e Zarco salvano le rispettive marche

Johann Zarco e Pedro Acosta hanno fatto la differenza nelle rispettive marche, Honda e KTM. Lo spagnolo ed il francese hanno conquistato già ieri l’accesso alla Q2, a differenza dei rispettivi compagni di marca. I due partiranno dalla sesta e dodicesima casella rispettivamente. La compagine austrica ha visto i suoi piloti ufficiali, Brad Binder e Jack Miller, ottenere il 18esimo ed il 19esimo tempo assoluto. Per l’australiano è l’ultima qualifica in sella alla RC16, prima di andare nel box Pramac dove lo attende una Yamaha. Tornando alla Honda, Joan Mir parte 13esimo nelle due gare, tre piazzamenti più avanti rispetto al compagno di squadra, Luca Marini. Takaaki Nakagami scatterà 20esimo in quella che sarà la sua ultima volta da pilota titolare, prima di vestire i panni del collaudatore.

