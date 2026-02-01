ALMS | 4h Dubai: CrowdStrike Racing by APR si conferma al top

Due prove e due affermazioni per CrowdStrike Racing by APR nell'Asian Le Mans Series 2025/26 a Dubai. George Kurtz/Malthe Jakobsen/Louis Delétraz confermano il risultato della race-1 di ieri e si avvicinano a Cetilar Racing #47, sempre in vetta in classifica con tre punti di margine.

4h Dubai: Cetilar Racing firma un nuovo podio e resta al comando del campionato

Dopo una prima parte di evento segnata da contatti e bandiere gialle, Algarve Pro Racing ha provato a fare selezione con le proprie tre auto: la #20, la #25 e la #4 denominata CrowdStrike Racing by APR.

Quest'ultima si è trovata in vetta dopo le ultime soste con Louis Delétraz al volante. Lo svizzero ha quindi gestito il compagno di squadra Tom Dillmann, la coppia ha saputo superare nel corso degli ultimi due stint l'ORECA #47 Cetilar Racing.

Antonio Fuoco, in azione con gomme usate nel penultimo stint, ha provato a soprendere i rivali. Il calabrese ha perso in pista la posizione su Delétraz e successivamente si è ritrovato anche alle spalle di Dillmann.

L'italiano ha però comunque ottenuto il terzo posto, abile nell'ultimo giro a beffare l'ORECA #20 di Sami Meguetounif. Il francese ha ritardato l'ultima sosta rispetto ai rivali, una scelta che non ha pagato.

Cetilar Racing continua a controllare il campionato. Roberto Lacorte/Antonio Fuoco/Charles Milesi, terzi quest'oggi alle spalle di Michael Jensen/Tom Dillmann/Enzo Trulli (APR #25) hanno solo tre punti di margine alla vigilia del doubleheader finale nei confronti di George Kurtz/Malthe Jakobsen/Louis Delétraz.

Quarto posto per RD Limited #30 davanti a High Class Racing #49, DKR Engineering #3, United Autosports #6. Peccato invece per l'ORECA #5 di United Autosports, out troppo presto dopo l'ennesima pole siglata da Giorgio Roda nella giornata di ieri.

LMP3, 4h Dubai: Ryba detta legge nel finale

Matus Ryba mette tutti in riga nel finale vincendo in LMP3 con 23Events Racing la race-2 di Dubai. Il giovane slovacco si è imposto sulla concorrenza nonostante un significativo problema tecnico nei minuti conclusivi.

Il compagno di squadra di Terrence Woodward e Ibrahim Badawy, dopo aver ottenuto la leadership nei confronti di Alexander Jacoby (CLX Motorsport Ligier #17) e Luciano Morano (FORESTIER RACING BY VPS Ligier #29), si è trovato all'inseguimento del binomio di testa.

Jacoby e Morano non sono riusciti ad arginare il ritrorno della Ligier #17 che di forza ha saputo ottenere il primo acuto in stagione.

Secondo posto per Luciano Morano/Nick Adcock /Lucas Fecury, il tridente della Ligier #29 ha beffato la Ligier #17 di Alexander Jacoby/ Kevin Rabin/Paul Lanchère.

Difficile domenica per i vincitori di race-1 Alex Bukhantsov/Chun Ting Chou/ Henry Cubides (Inter Europol Competition Ligier JS P325 – Toyota #13), out prima della green flag per un problema alle sospensioni.

Incidente invece per la Ligier #23 di 23Events Racing, ferma contro le barriere di curva 4 dopo un errore di guida del bronze driver Louis Stern.

GT, 4h Dubai: WRT BMW batte Origine Porsche

Dal ritiro in race-1 per un contatto in curva 1 con la Porsche #87 Origine Motorsport, al successo in race-2 contro la 992 GT3-R #87 per la BMW M4 GT3 EVO #69 di WRT.

Anthony Mcintosh, Dan Harper e Parker Thompson trionfano in Medio Oriente abbattendo la concorrenza di Bo Yuan/Hongli Ye/Laurin Heinrich.

Terzo posto per la Porsche #10 Manthey di Antares Au/Loek Hartog/Klaus Bachler davanti alla Ferrari #74 Kessel Racing di Dustin Blattner /Chris Lulham/Dennis Marschall, sempre leader della classe GT3 alla vigilia dell'imprevedibile doubleheader di Abu Dhabi.

Manthey Porsche #92, GetSpeed Mercedes #9, United Autosports McLaren #59 e VISTA AF Corse Ferrari #54 hanno compeltato nell'ordine la quarta competizione dell'Asian Le Mans Series 2025/26.

Settimana prossima la finale dell'Asian Le Mans Series con due competizioni ad Abu Dhabi.

Luca Pellegrini