Ruote Coperte | Il 2025 scatta con la 24h Dubai

Scatta da Dubai Autodrome la stagione agonistica con la 24h valida per la Michelin 24H Series. Sarà il primo atto della lunghissima annata riservata alle ruote coperte, competizione che nuovamente varrà anche per lo specifico Middle East Trophy indetto da Creventic.

Tante le iscrizioni di spicco, oltre 30 le GT3 presenti in pista per una competizione che nell'edizione 2024 è stata oltremodo limitata dalla scomoda concomitanza con la Rolex 24 at Daytona valida per l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Audi per una nuova vittoria?

Non ci sarà Eastalent Racing che ha ottenuto nel 2024 il titolo nell'International GT Open oltre al primo acuto nella 24h Dubai con un'Audi R8 LMS GT3 EVO II grazie a Mike Zhou/Simon Reicher/Markus Winkelhock/Christopher Haase/Gilles Magnus.

Audi ha primeggiato Car Collection (2019) e WRT (2016-2021), squadre attese nuovamente al via con una Porsche 992 GT3-R e con la nuovissima BMW M4 GT3 EVO. La compagine belga ha primeggiato anche con BMW, brand al top per quattro volte (2006, 2007, 2011, 2023) dal 2006 ad oggi.

Nell'albo d'oro spiccano anche Porsche ( 2008, 2009, 2010, 2014, 2017, 2021) e Mercedes ( 2012, 2013, 2015, 2018, 2020), rispettivamente in prima e seconda piazza con sei e cinque gioie a testa.

L'Entry list per la 24h Dubai 2025, torna WRT con BMW

Debutto per la nuova BMW M4 GT3 EVO prima degli impegni in North America nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nella 12h di Bathurst valida per l'Intercontinental GT Challenge.

La nuova vettura teutonica sarà schierata da Al Manar by WRT e da Paradine Competition (Century Motorsport). La realtà di Vincent Vosse, dopo aver saltato l'edizione 2024, torna protagonista con Al Faisal Al Zubair/Darren Leung/Max Hesse/Dan Harper/Max Root, mentre con la M4 GT3 EVO #991 ritroveremo Darren Leung /Josh Caygill /Ahmad Al Harthy /Rob Collard /Toby Sowery.

Doppio impegno per Darren Leung che nel 2025 è già stato confermato con United Autosports McLaren nella classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship. Il britannico che ha vinto il LMGT3 la 6h Imola 2024 ritroverà quindi con WRT Dan Harper, pilota con cui ha ottenuto il successo nel British GT Championship 2023 e nel GT World Challenge Europe Sprint Cup in classe Bronze.

Pure Rxcing presente con Porsche, debutto in GT3 per Kalle Rovanperä

Molte, invece, le Porsche presenti in pista a partire da Car Collection con Alex Fontana /Matej Knez /Roman Mavlanov /Victor Plekhanov/ Damir Saitov #30. Prima dell'Asian Le Mans Series torna in Medio Oriente anche Herberth Motorsport con Ralf Bohn/ Jake Pedersen/ Kay van Berlo /Robert Renauer #91 oltre a Pure Rxcing che nel 2024 ha ottenuto il titolo nell'ALMS e successivamente anche nel FIA World Endurance Championship.

Il campione del mondo Alex Malykhin è atteso in azione dopo il debutto in LMP2 nell'ALMS in compagnia di Alexey Nesov, l'ex campione DTM Thomas Preining ed il pluricampione della Porsche Carrera Cup GB Harry King.

Il futuro volto di AO Racing per l'IMSA WTSC in GTD PRO ed il campione della Porsche Carrera Cup North America Loek Hartog rappresenteranno Dinamic GT oltre a Stanislav Minsky /Anders Fjordbach /Thomas Kiefer.

Menzione d'onore anche per Antares Au/ Kevin Tse /Jonathan Hui/ Frank Yu (Herberth Motorsport Porsche #80), Hans Wehrmann/Robert Mau/ Jon Miller (Huber Motorsport Porsche #20) e per Proton Huber Competition Porsche #969 con il due volte campione del mondo Kalle Rovanperä.

Il finnico che successivamente si recherà a Montecarlo per l'opening round del FIA World Rally Championship esordisce in GT3 in compagnia Jukka Honkavuori /Jani Käkelä/ Joel Monegro /Bashar Mardini dopo aver corso nel 2024 nella Porsche Carrera Cup Benelux e nel round di Monza della Carrera Cup Italia.

Dopo l'ottimo avvio nell'Asian Le Mans Series 2024/25, Winward Racing si sposta in Medio Oriente con Sergey Stolyarov/ Rinat Salikhov /Gabriele Piana /Victor Shaytar. Una Mercedes AMG GT3 EVO sarà regolarmente in azione anche con Michael Kroll /Chantal Prinz /Alexander Prinz /Carsten Tilke/Timo Rumpfkeil (HOFOR Racing Mercedes #11), Henk De Jong /Daniel de Jong /Bert de Heus/ Jaap van Lagen (MP Motorsport Mercedes #19) e Reema Juffali /Ivan Stanchin/ Salman Owega/ Romain Andriolo (Haupt Racing Team Mercedes #4).

Parentesi anche per Frédéric Jousset/ Sebastián Álvarez /Levente Révész/ Lin Hodenius/ Thierry Vermeulen (Team Motopark Mercedes #5) oltre a Heart of Racing by SPS con Ian James /Gray Newell/ Zach Robichon/ Hannah Grisham.

Da segnalare ai margini della Michelin 24h Dubai 2024 anche due ingressi dell'Inghilterra: la McLaren 720S GT3 Optimum Motorsport di Morgan Tillbrook /Thomas Ikin/ Mikey Porter/ Benjamin Goethe e la Bentley Team Parker Racing Shaun Lynn /Maxwell Lynn /Robert Huff /Scott Malvern.

Sempre dal Regno Unito attenzione anche ad Aston Martin con Setiawan Santoso /Munkong Sathienthirakul /Tanart Sathienthirakul /Earl Bamber, in azione con Earl Bamber Motorsport. Non mancherà Comtoyou Racing, due unità verranno impiegate dalla squadra belga con Jamie Day/ Tom Van Rompuy /Matisse Lismont #40 e Viacheslav Gutak/ Nicolas Baert/Dante Rappange. #41.

Oltre alla 296 GT3 di Dragon Racing di Dustin Blattner/ Blake Mcdonald/ Patrick Liddy /Matthew Bell, a febbraio in pista anche in Asian Le Mans Series, spiccano anche Sergey Sirotkin/Vitaliy Petrov/ Denis Remenyako/ Alexandr Smolyar/ Kirill Smal (SMP Racing #7) e Ryan Dalziel/ Kyle Tilley/ Dwight Merriman/ Oliver Bryant/Jake Hill (Era Motorsport #81).

Menzione conclusiva per Harrison Newey/ Evgeny Kireev /Roman Rusinov/ Nikita Mazepin con Graff Racing e l'inedita Rossa LM GT. Prima volta assoluta per vettura del Costruttore con sede a Dubai e finanziato con fondi russi portati dal pilota Roman Rusinov, prototipo atteso in classe GTX.

La Michelin 24h Dubai è prevista sabato 11 gennaio dalle 10.00 italiane. Come sempre tutto potrà essere seguito in diretta su YouTube sul canale ufficiale della 24h Series.

Luca Pellegrini