Super Lap pronta per la sfida nel Tempio della Velocità di Monza

A distanza di poco meno di un mese dall’esordio stagionale andato in scena al Mugello, i motori di Super Lap Driving Academy & Race Team sono pronti per riaccendersi, in occasione della seconda tappa dei campionati GTC e Time Attack Italia. Ad ospitare le competizioni dedicate alla sfida sul giro veloce sarà anche questa volta un palcoscenico d’eccezione: l’Autodromo Nazionale di Monza farà infatti da cornice ad un appuntamento particolarmente atteso da tutti i piloti, impazienti di potersi cimentare su uno dei circuiti più antichi ed affascinanti al mondo.

Un tris a caccia del giro veloce

Dopo i positivi riscontri emersi nella tappa inaugurale disputatasi in terra toscana, la scuderia diretta da Walter Palazzo e Livia Magnano farà affidamento anche in questa occasione sul proprio tris di protagonisti al via, pronti per andare a caccia della migliore prestazione cronometrica nelle rispettive categorie. A rappresentare in pista la scuderia siciliana saranno infatti Domenico Zappalà e Giovanni Arena, impegnati a bordo delle Porsche 992 GT3 nella classe TFL 992 GT3 RS, mentre confermerà il proprio doppio impegno il maltese Daniel Montebello, pronto per cimentarsi sia nella Goodyear 992 GT3 del GTC che nella classe Supercar del Time Attack Italia sempre al volante di una Porsche 992 GT3.

Giovanni Arena

Segnali positivi dall'esordio stagionale al Mugello

L’esordio nella TFL 992 GT3 RS si è rivelato decisamente in crescendo per Domenico Zappalà, chiamato a doversi confrontare in un contesto per lui inedito dopo aver conquistato il titolo al termine della stagione 2023. Il pilota siciliano si è adattato in modo egregio alle varie novità, chiudendo la prova sul circuito toscano con un positivo sesto posto finale, ma soprattutto con la consapevolezza di poter proseguire la propria escalation nel corso della stagione. Analogo discorso vale anche per Giovanni Arena che, al proprio debutto assoluto in una competizione ufficiale, ha stupito tutti per la propria capacità di adattamento: per lui è arrivato un ottavo posto finale che lascia infatti decisamente ben sperare in vista del prosieguo della stagione. Infine, a rivestire i panni del mattatore in casa Super Lap nel round del Mugello ci ha pensato Daniel Montebello: il pilota maltese è infatti riuscito nell’impresa di centrare un doppio podio, piazzandosi al terzo posto sia nella sua classe di riferimento del campionato GTC che nella graduatoria Supercar del Time Attack Italia, portando la sua Porsche 992 GT3 a soltanto pochi millesimi da quello che sarebbe stato uno straordinario secondo posto.

Un banco di prova importante

Risultati che non fanno altro che sottolineare la bontà del lavoro svolto dai tecnici di Super Lap Driving Academy & Race Team, capaci di mettere i propri piloti nelle migliori condizioni per potersi abituare alla guida racing migliorando di volta in volta i propri tempi sul giro. Grande merito, da questo punto di vista, va sicuramente attribuito al sapiente lavoro di coaching portato avanti da Walter Palazzo il quale, mettendo a disposizione tutta la propria grande esperienza, risulta fondamentale nel fornire le indicazioni più accurate ai vari piloti per poter sviluppare al meglio il proprio percorso di crescita agonistica.

Livia Magnano (Super Lap Driving Academy & Race Team): “E’ davvero una splendida opportunità quella di poter gareggiare su un circuito ricco di fascino e tradizione come quello di Monza. Per i nostri piloti rappresenta un banco di prova molto importante, poiché le velocità media sono molto elevate ed ogni piccolo errore potrebbe costare caro, vanificando il tentativo di andare a caccia della migliore prestazione cronometrica sul giro. Da questo punto di vista, il lavoro di Walter Palazzo e dei nostri tecnici risulta fondamentale per consentire ai nostri driver di potersi migliorare progressivamente: i risultati del Mugello hanno rappresentato un’ottima base di partenza, dalla quale vogliamo ripartire per continuare a crescere e vivere insieme una stagione capace di regalarci delle grandi soddisfazioni”

Daniel Montebello

L'evento in diretta TV e streaming

L’attività in pista, programmata per la giornata di Domenica 4 Maggio, vedrà i piloti affrontarsi come da regolamento nelle varie sessioni di gara, in un’entusiasmante escalation prestazionale che prenderà in considerazione ai fini della classifica finale i migliori tempi sul giro realizzati nella singola giornata. Tutti gli appassionati avranno inoltre l’opportunità di gustarsi lo spettacolo dei bolidi in pista anche in diretta televisiva su GO-TV Channel (Sky 809 e DDT 244) nonché sui canali Social del campionato Time Attack Italia (Facebook e YouTube).