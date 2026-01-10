24H Series | Porsche inizia il 2026 vincendo la 6h Abu Dhabi

Huub van Eijndhoven/Antares Au/Loek Hartog hanno letteralmente dominato dal primo all'ultimo giro la 6h Abu Dhabi, competizione valida come secondo appuntamento del Michelin 24H Series Middle East Trophy 2025/26. La Porsche #10 di Herberth Motorsport ha battuto la BMW #669 WRT e l'Audi #21 HAAS RT.

Credits: Michelin 24H Series

Herberth Motorsport Porsche senza rivali

La Porsche #10, dopo aver completato le qualifiche alle spalle delle due Mercedes AMG GT3 EVO di Winward Racing, ha subito allungato sui rivali grazie all'ottimo spunto di Loek Hartog.

L'olandese ha poi ceduto il volante al bronze driver Antares Au ed al connazionale Huub van Eijndhoven, al debutto assoluto in GT3 questo weekend.

Il tridente ha controllato ogni ritorno dei rivali durante una corsa segnata da ben 14 CODE 60 (Full Course Yellow). La gestione del carburante ha giocato come spesso accade nelle serie Creventic un ruolo chiave: la Porsche #10 ha infatti dovuto scongiurare nel finale un pit extra che averebbe cambiato la classifica.

Credits: Michelin 24H Series

Herberth Motorsport ha quindi ottenuto la prima gioia dell'anno dopo aver chiuso al secondo posto la Michelin 12H Sepang, prima prova del Middle East Trophy disputata lo scorso dicembre.

Huub van Eijndhoven/Antares Au/Loek Hartog hanno vinto con quasi un giro di scarto sulla BMW M4 GT3 EVO #669 Team WRT di Parker Thompson/Dan Harper/Anthony McIntosh nonostante 35 secondi di penalità rimediati durante la corsa.

Nicolas e Peter Guelinckx insieme a Amir Feyzulin hanno completato la Top3 assoluta imponendosi in GT3 AM con l'Audi R8 LMS GT3 EVO II #21 schierata da HAAS RT.

Quarto e quinto posto invece per Xolile Letlaka/Stuart White/Axcil Jefferies (Into Africa Racing by Dragon Ferrari #25) e Alex Aka/Aleksandr Novichkov/Vasily Vladykin (Continental Racing by Simpson Motorsport Audi #69 – GT3 AM) davanti a Max Moritz/Vincent Kolb/Sven Muller (Herberth Motorsport Porsche #269), vincitori in GT3 PRO Am.

Tra sette giorni la finale del Middle East Trophy

Herberth Motorsport ottiene il primato provvisorio con la Porsche #10 del Middle East Trophy che si concluderà settimana prossima con la 24H Dubai.

La compagine tedesca, negli anni protagonista a più riprese della Michelin 24H Series, vanta 76 punti contro i 58 di Origine Motorsport ed i 56 di Continental Racing by

Simpson Motorsport.

Abu Dhabi - Credits: Michelin 24H Series

Origine Motorsport ha ottenuto l'acuto a Sepang ed oggi ha firmato il 7mo posto con l'equipaggio GT3 AM composto da Bo Yuan /Ye Hongli/ Lu Wei. La vettura #69 invece si è inserita come già detto in quinta piazza nella classifica assoluta.

Ricordiamo che tra meno di sette giorni sono ben 40 i punti a disposizione al termine della 24h per quanto riguarda trofeo Middle East. A questi dobbiamo aggiungere un massimo di 20 punti dopo il ‘traguardo’ delle dodici ore.

Il calendario delle ruote coperte prevede ora la Michelin 24H Dubai in concomitanza con il Roar Before The Rolex 24. La competizione di Daytona, opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship, è indetta per la settimana seguente.

Luca Pellegrini