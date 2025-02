F1 | Ufficiale: Guanyu Zhou e Antonio Giovinazzi reserve drivers Ferrari

La Scuderia Ferrari ha ufficializzato questa mattina l'approdo di Guanyu Zhou come terzo pilota per la stagione F1 2025. Il cinese dividerà il ruolo con Antonio Giovinazzi, che nel frattempo continuerà il suo impegno al volante della 499P #51 nel World Endurance Championship.

Zhou torna a vestire di rosso

La notizia era nell'aria già dal termine della passata stagione. Dopo tre stagioni con la scuderia di Hinwil, Guanyu Zhou non era riuscito ad assicurarsi un posto da titolare all'interno del Circus, e aveva iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di alternative plausibili. L'interessamento della Ferrari si era fatto dunque sempre più importante, e ora si è giunti all'ufficialità.

Per il cinese, non si tratterà di un vero e proprio debutto in rosso. Aveva infatti fatto parte della Ferrari Drivers Academy, che si occupa di allevare giovani talenti sulla strada per la F1. Zhou, dal 2015 al 2018, prima di debuttare in F2 e trasferirsi sotto le insegne della Academy Alpine. La collaborazione con il marchio francese non gli aveva però garantito nessuno sbocco nel team di Enstone, e a partire dal 2022 si era dovuto accasare in Sauber Alfa Romeo, divenuta poi Stake F1 Team. In totale, ha portato a casa sedici punti in carriera, gli ultimi dei quali nel corso del GP del Qatar 2024.

Un ruolo importante dopo tre anni difficili

Guanyu Zhou si troverà dunque a rivestire il ruolo di reserve driver insieme ad Antonio Giovinazzi. Una curiosa convivenza quella tra i due, considerando che il cinese aveva proprio preso il posto del pilota di Martina Franca nel 2022 in seno al team svizzero. Oltre ad essere presenti nei weekend ufficiali, insieme saranno impegnati a fondo nelle sessioni al simulatore, che sempre maggiore importanza riveste in questa F1.

Antonio Giovinazzi nel ruolo di reserve driver Ferrari nel 2024

Si tratta di un momento importante per la carriera di entrambi, ma soprattutto per il giovano cinese che, nonostante non rivesta più un ruolo da titolare, potrà comunque restare nel paddock e allo stesso tempo cercare di guardarsi intorno per rilanciare la propria carriera. Un po' come lo stesso Giovinazzi ha fatto negli anni precedenti, togliendosi anche la soddisfazione di andare a vincere la 24 Ore di Le Mans nel 2023. Inoltre, la sua presenza nel paddock sarà una garanzia per Ferrari, che, in caso di necessità, non dovrà ricorrere ad un pilota della Academy per sostituire uno dei titolari, ma avrà a disposizione un pilota con esperienza, ancora fresco dopo le sue esperienze recenti.