Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 10/11 maggio

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Protagonista assoluto il FIA World Endurance Championship da Spa-Francorchamps e l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship da Laguna Seca. Spazio anche al GT World Challenge Asia Powered by AWS da Mandalika ed all'azione del Formula X Racing Weekend a Magione.

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista!

Articolo in aggiornamento

Le dirette di venerdì 09 maggio

TBA | FIA World Endurance Championship - 6h Spa FP3

16.35 | Porsche Carrera Cup Deutschland - Spa race-2

Le dirette di sabato 10 maggio

9.05 | Porsche Carrera Cup Deutschland - Spa race-2

9.15 | GT World Challenge Asia Powered by AWS - Mandalika race-1

15.55 | British Touring Car Championship - Brands Hatch Indy qualifiche

17.45 | Mustang Challenge - Laguna Seca race-1

21.40 | IMSA Michelin Pilot Challenge - Laguna Seca gara

TBA | Formula X Racing Weekend - Magione

Le dirette di domenica 11 maggio

00.10 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - Laguna Seca qualifiche

1.40 | Lamborghini Super Trofeo North America - Laguna Seca race-1

6.15 | GT World Challenge Asia Powered by AWS - Mandalika race-2

TBA | British Touring Car Championship - Brands Hatch Indy race day

17.25 | Mustang Challenge - Laguna Seca race-2

18.30 | Lamborghini Super Trofeo North America - Laguna Seca race-2

TBA | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - Laguna Seca

TBA | Formula X Racing Weekend - Magione