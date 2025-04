Formula E | McLaren lascia la serie elettrica a fine stagione

Il 2025 sarà l'ultimo anno di McLaren in Formula E: il costruttore di Woking, a seguito del suo ritorno nel FIA WEC dal 2027, ha annunciato in giornata la revisione del suo portfolio strategico, confermando la conclusione dell'impegno attuale nel Mondiale elettrico al termine della Season 11 (2024/25).

McLaren in Formula E: una storia iniziata dalle “ceneri" di Mercedes

Avrà così fine una storia iniziata dal testimone preso da un'altra grande Casa: McLaren ha debuttato in Formula E nella Season 9 (2022/23) dopo aver rilevato la struttura di Mercedes-EQ, che aveva vinto gli ultimi due Mondiali Piloti e Team con De Vries e Vandoorne. Il team di Woking, che per la Formula E ha scelto la fornitura di powertrain Nissan, ha dimostrato fin da subito una certa competitività, conquistando il primo podio a Diriyah 2023 con René Rast e la prima vittoria un anno dopo a Hyderabad, India, con Sam Bird.

L'inizio della Gen3 Evo, poi, ha superato i risultati raggiunti negli anni precedenti: dopo cinque gare il team McLaren è al terzo posto con 67 punti (dietro solo a Porsche e Nissan) e ha già conquistato tre podi e una pole position tutti con il debuttante Taylor Barnard, con quest'ultimo che occupa attualmente il quarto posto nella classifica piloti. Una crescita considerevole in questi ultimi anni per il team gestito da Ian James, che però dal 2026 non potrà più contare sull'apporto del marchio di Woking.

Credits: NEOM McLaren FE / X.com

Brown: “Momento giusto per esplorare nuove opportunità, orgogliosi dei risultati raggiunti”

La ragione principale risiede ovviamente nell'ingresso del marchio britannico nel Mondiale Endurance con una Hypercar a partire dal 2027, il che renderà McLaren l'unica Casa automobilistica che competerà contemporaneamente in Formula 1, IndyCar e WEC. Il costruttore di Woking, che tutt'ora rimane l'unico ad aver vinto le tre gare del Triple Crown (GP Monaco, Indy 500 e 24h Le Mans), sposterà dunque il suo focus sul suo nuovo impegno, come spiegato dal CEO Zak Brown:

Siamo immensamente orgogliosi di quello che abbiamo raggiunto in Formula E, ma il momento era giusto per esplorare nuove opportunità che si allineano di più con la strategia di McLaren Racing, tra cui l'ingresso nel FIA WEC dal 2027. Per ora, siamo concentrati sull'assicurarci un nuovo proprietario per questo team, così da assicurare loro futuri successi. La squadra ha avuto un ottimo inizio dell'anno e intendiamo finire la stagione in alto. Voglio ringraziare il team, la Formula E, i nostri partner e i nostri fans per il loro continuo supporto.

Sarà dunque un nuovo capitolo per il team capitanato da Ian James: una squadra che, tra le identità di Mercedes e McLaren, è riuscita sempre a lottare per risultati importanti e che vorrà farlo anche per il resto della Season 11. A tal proposito, il team principal britannico ha ringraziato così gli uomini di Woking:

Abbiamo vissuto un incredibile viaggio. Sin dall'inizio della Season 9 siamo stati estremamente fortunati ad essere stati una parte integrale della famiglia McLaren. I miei ringraziamenti di cuore vanno alla compagnia, ai nostri partner e ai nostri tifosi, per la fiducia e il supporto che ci hanno dato e che continueranno a farlo mentre combatteremo fino all'ultimo nel Campionato di quest'anno. Il team non è secondo a nessuno in termini di talento, ciò che ci ha permesso di consegnare incredibili successi nel passato e di continuare a fare ciò nel futuro. Anche se il nostro capitolo McLaren giungerà alla fine, riconosciamo il valore della Formula E come Mondiale e come piattaforma per un cambiamento positivo mentre lo sport continuerà a rafforzarsi. Siamo già all'opera ed esplorando le migliori opportunità così che il team possa continuare a competere dopo la Season 11. Nel frattempo, daremo tutto quello che abbiamo per far si che finiremo l'attuale capitolo della nostra avventura in Formula E con stile.

Andrea Mattavelli