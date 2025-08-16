Moto3 | GP Austria, Qualifiche: prima pole di Perrone, Rueda 8°

Sul tracciato del Red Bull Ring è Valentin Perrone a conquistare la pole position del Gran Premio d'Austria di Moto3. Il pilota KTM riporta così l'Argentina in pole position. Alle sue spalle Ángel Piqueras che in Austria ritrova ritmo. Chiude la prima fila Ryusei Yamanaka.

La prima pole di Valentin Perrone

Valentin Perrone è stato il pilota più veloce del turno di qualifiche in Austria. Con un giro perfetto, il rookie argentino si è assicurato la prima pole position della sua carriera e domani punterà alla prima vittoria nella entry class. Seconda posizione per Ángel Piqueras che, dopo la pausa estiva, è sembrato aver cambiato passo e domani proverà a recuperare punti in ottica mondiale. Ha chiuso la prima fila il suo compagno di squadra, Ryusei Yamanaka. Buona quarta posizione per Dennis Foggia che aprirà la seconda fila del Gran Premio d'Austria. Quinto Maximo Quiles. Lo spagnolo era uno dei grandi favoriti per la pole position, ma il suo ultimo giro lanciato è stato cancellato a causa dei track limits, relegandolo in seconda fila. Alle sue spalle Adrián Fernández, in sesta.

Qualifica da dimenticare per il leader del mondiale, Josè Antonio Rueda. In difficoltà dall'inizio del weekend, lo spagnolo ha chiuso in ottava posizione, e domani sarà chiamato alla rimonta se non vuole concedere punti agli avversari. Davanti a lui, Alvaro Carpe. Anche lui come il compagno di squadra non ha trovato il giusto feeling con la sua moto. Nona posizione per David Almansa seguito da Joel Kelso e Guido Pini. Solo quattordicesimo David Muñoz.

Riccardo Rossi cade, Nepa

Buone sensazioni per Casey O'Gorman alla sua prima qualifica nel mondiale Moto3. L'irlandese ha chiuso ventesimo, non riuscendo a portare a termine un ultimo giro pulito. Nel complesso una buona qualifica per il pilota del JuniorGP. Diciottesima posizione per Nicola Carraro. É stata una sessione di qualifica difficile per Riccardo Rossi. L'italiano non è riuscito a trovare il passo e una caduta negli ultimi minuti della sessione ha rovinato la sua qualifica, e domani partirà dalla ventunesima posizione. Solo ventiduesimo Stefano Nepa, rimasto fuori dal Q2.

Moto3 | GP Austria: i risultati delle qualifiche

Credits: MotoGP

Giulia Pea