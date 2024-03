F1 | GP Bahrain, Mercedes chiude le libere al top. Hamilton: “Siamo cresciuti”

Mercedes esce allo scoperto dopo aver coperto le proprie carte durante i test pre-stagionali di settimana scorsa. Nel corso della seconda sessione di libere del mondiale 2024 di F1, i tedeschi hanno messo timore ai rivali, abili ad inserire davanti a tutti entrambe le monoposto.

Mercedes all'attacco dopo le prime due prove libere del GP Bahrain

Mercedes soddisfa dopo le prove libere

Lewis Hamilton ha concluso la sessione al comando con un tempo di 1:30.374, mentre George Russell si è classificato secondo con uno scarto di soli 206 millesimi. Certo, sono solo prove, ma la sensazione è che dopo due anni difficili, Mercedes stia rimettendosi pian piano in carreggiata.

La qualifica non sembra quindi un problema, mentre per la gara è la Red Bull che sembra ancora leggermente superiore. Domani avremo indubbiamente un quadro più chiaro della situazione in attesa del primo GP del campionato

Max Verstappen mette quindi paura ai rivali nella simulazione sulla costanza, un gap che in ogni caso non appare irraggiungibile.

Le parole dei protagonisti dopo il day-1 in Bahrain

Il primo ad esserne soddisfatto sembra essere Lewis Hamilton, desideroso di concludere degnamente la sua carriera con il brand teutonico.

Nel complesso mi sento molto più soddisfatto della vettura rispetto allo scorso anno. Abbiamo apportato alcuni miglioramenti e sembra molto più una macchina da corsa. È davvero un'ottima piattaforma da cui partire” ha dichiarato il sette volte campione del mondo. Sappiamo che c'è ancora molto da ottenere, e il nostro ritmo sul long run non è in lotta con con quello delle Red Bull

Gli fa eco George Russell, che conferma le buone sensazioni.

Il nostro ritmo in qualifica sembra forte. Abbiamo apportato alcune modifiche rispetto al test e i miglioramenti ha superato le nostre aspettative. Siamo soddisfatti di come è andata la nostra giornata; l'auto si comporta bene. Dobbiamo sederci e capire da dove sono arrivati ​​i principali miglioramenti, e cercheremo di mantenerli. Sabato sera vogliamo lottare per buone posizioni. Alla fine, ciò che conta è il nostro ritmo sul long run. Verstappen sembrava tranquillamente il più veloce, ma la battaglia è molto serrata con Ferrari, McLaren e Aston Martin. Quindi probabilmente avremo una bella battaglia tra le mani

Anche Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director di Mercedes, ha voluto esprimere il proprio parere dopo una giornata particolarmente intensa che è stata caratterizzata dal forte vento

Dopo i test eravamo molto preoccupati per il nostro ritmo sul giro secco. Abbiamo avuto entrambi i piloti al simulatore prima di tornare qui. Dalla sessione di oggi sembra che siamo migliorati. Certamente non ci stiamo lasciando prendere la mano, dato che c'è ampio margine di manovra tra le modalità del motore e i carichi di carburante affinché diverse vetture possano trovare un po' di tempo prima di domani. È incoraggiante, tuttavia, che il quadro che avevamo la scorsa settimana sembra essere migliorato. Anche i dati di lungo periodo sembrano vicini. Come avevamo già visto la scorsa settimana, ma dietro di lui ci sarà una battaglia serrata per gli altri posti sul podio. Sappiamo che abbiamo molto da mettere a punto sul bilanciamento. Siamo ancora agli inizi con la W15 e stiamo imparando come ottenere il miglior tempo sul giro ad ogni giro, ma sembra già molto diverso rispetto agli ultimi due anni che siamo stati qui



Alfredo Cirelli