F1 | Aston Martin AMR25, la monoposto che non aspetta Newey

A pochi giorni dal via della tre giorni di test preseason in Bahrain, la Aston Martin ha svelato i primi render della nuova AMR25, in attesa dello shakedown di Fernando Alonso e di Lance Stroll in programma domani a Silverstone. La monoposto 2025, di cui finora era nota solo la livrea, sarà chiamata a risollevare la scuderia di Lawrence Stroll nel prossimo Mondiale di Formula 1 dopo un 2024 anonimo, in attesa soprattutto dell'arrivo effettivo di Adrian Newey nel team britannico.

Cowell: “AMR25 creata sulle lezioni imparate lo scorso anno"

La parola chiave per la AMR25 è immediatezza: rispetto alla monoposto dello scorso anno, che era difficile da governare, la nuova Aston Martin vuole essere più guidabile per i suoi piloti, così da non ripetere gli errori del “corso” di Mike Krack, allontanato dal team lo scorso anno. Il nuovo TP Andy Cowell, che fa anche le veci di CEO della scuderia, ha voluto prendere nota della scorsa stagione per indirizzare il lavoro del team sulla necessità di costruire una monoposto in grado di essere maggiormente spinta al limite dai suoi piloti e di portare a casa più punti.

Credits: Aston Martin Aramco F1 Team / X.com

L'ex ingegnere Mercedes ha sottolineato inoltre l'importanza delle nuove strutture del team recentemente finalizzate, volte ad aiutare la squadra a diventare a tutti gli effetti un top team in vista soprattutto del 2026:

La AMR25 è il culmine del nostro duro lavoro e impegno messi nella AMR Technology Campus. (…) Per questa vettura abbiamo preso le lezioni e i feedback imparati lo scorso anno, ci siamo concentrati nel creare una macchina più guidabile per Fernando e Lance e abbiamo spinto molto in questa direzione. Ci aspettiamo una griglia molto competitiva sin da subito in Australia e sappiamo che non sarà facile. I nostri obiettivi sono realistici e abbiamo una visione di come la monoposto possa essere migliorata continuamente in tutte le aree, soprattutto mentre noi, così come tutti i team, ci avvicineremo al cambiamento vitale dei regolamenti nel 2026.

A prima vista la Aston Martin AMR25 rappresenta dal punto di vista tecnico un'evoluzione aggressiva della AMR24. La soluzione delle “vasche” dentro i sidepod è quasi identica a quella della precedente monoposto, mentre l'ala anteriore, ripresa dall'ultima versione portata lo scorso anno, presenta un'ulteriore evoluzione nei flap per gestire meglio il flusso aerodinamico. Proprio per quest'ultimo sono state apportate modifiche anche alla zona inferiore delle pance (che presentano un undercut ben vistoso) e al fondo, mentre prima dell'engine cover (ancora più rifinito) si nota anche un nuovo Halo Wing ripreso da quello usato dalla Ferrari SF-24.

Credits: Aston Martin Aramco F1 Team / X.com

Alonso: “Pronto a continuare questo viaggio”

In attesa di vedere in pista la nuova monoposto, Fernando Alonso si dimostra più determinato che mai a portare la Aston Martin al successo:

Abbiamo imparato molto nel 2024 e il team ha usato lo scorso anno come forza guidante per la AMR25. La competizione sarà più ravvicinata che mai negli attuali regolamenti, ma so che il team ha lavorato duramente alla AMRTC per assicurarci di essere tutti pronti. Non vedo l'ora di tornare in pista, sono pronto ad aiutare questo team a diventare più forte e di continuare questo viaggio con Aston Martin.

Stroll: “2025 sarà decisivo per i nostri progressi”

Stesse sensazioni anche per Lance Stroll, con il canadese atteso da un anno molto importante al pari di tutto il team:

Tutti alla AMRTC hanno lavorato molto durante l'inverno per migliorare nel 2025. Come team vogliamo performare bene e continueremo ad imparare nel corso di quest'anno. Quello che stiamo costruendo qui è un progetto eccitante con grandi strumenti e persone talentuose e il 2025 sarà l'anno chiave per fare dei progressi. Non vedo l'ora di cominciare la stagione e di rimettermi all'interno del cockpit, a partire dai test preseason in Bahrain.

Di certo, l'obiettivo di Aston Martin sarà quello di riavvicinarsi ai top team e fare molto meglio dei 94 punti conquistati nel 2024. L'attesissimo Adrian Newey potrà dare il proprio contributo alla AMR25 soltanto a stagione in corso, ma se il team riuscirà a risollevarsi dalle delusioni della scorsa stagione anche senza di lui, allora la squadra della casa di Lagonda si metterà in una posizione molto interessante per la nuova era della Formula 1.

Andrea Mattavelli