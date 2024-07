MotoGP | Joan Mir, rinnovo biennale con Honda Repsol

Un altro tassello del mercato piloti MotoGP va al suo posto. In data odierna, la Honda ha annunciato Il rinnovo del contratto di Joan Mir per le prossime due stagioni con il team ufficiale Repsol. Il pilota maiorchino campione del mondo 2020 resterà nella formazione HRC fino al 2026, nonostante gli scarsi risultati ottenuti finora.

Joan Mir, rinnovo con una Honda che punta sulla continuità

Con il rinnovo di Joan Mir, la Honda ha indicato in maniera chiara la direzione che vuole prendere. L’Ala Dorata punta sulla continuità, mettendo una base solida per il suo rilancio. Joan affiancherà Luca Marini, il quale ha firmato un contratto biennale che scadrà alla fine del 2025. La squadra satellite LCR conterà su Johann Zarco mentre il secondo pilota è ancora da decidere. Il test team prevede ancora Stefan Bradl come primo collaudatore, affiancato dalla new entry Aleix Espargaro. Honda in cuor suo spera che il catalano possa portare con se qualche segreto dell’Aprilia, la seconda miglior moto in pista dopo l’invincibile Ducati.

Credits: Facebook Honda Racing Corporation

L’imperativo per il pilota spagnolo e per la casa giapponese è migliorare il magro bottino di risultati ottenuto finora. Le RC213V sono il fanalino di coda della MotoGP, spesso in lotta per le ultime posizioni, con qualche sporadica puntata verso la zona punti. Mir è 17esimo nella classifica mondiale, con 7 punti appena.

Le dichiarazioni del pilota e della casa

Sul rinnovo biennale, Joan Mir ha detto:

Sono molto contento di correre con HRC e Honda per i prossimi due anni. Proseguire con questa partnership era il mio obiettivo, e sono riuscito a raggiungerlo. Credo che, continuando a dare i miei input alla HRC, posso contribuire al miglioramento della RC213V. So cosa devo fare e so quello che può ottenere la Honda, quindi spero che entrambi potremo raggiungere gli obiettivi. Continueremo a lavorare sodo per il futuro e per il resto della stagione.

Sull'argomento ha detto qualcosa anche Koji Watanabe, presidente della HRC:

Sono molto contento che correremo con Joan Mir per due anni a partire dal 2025. Questa è stata una stagione difficile per la Honda, come non ne avevamo mai avute prima d’ora. Ma anche in queste circostanze, Mir ha mostrato fiducia nel team, e siamo molto grati per il suo atteggiamento del non arrendersi mai e nel combattere ogni volta. Insieme a lui, vorremmo lavorare insieme per tornare in alto e fare del nostro meglio per soddisfare le aspettative dei nostri fan il prima possibile. Ringraziamo ancora una volta i nostri fan per il loro continuo supporto.

Riccardo Trullo