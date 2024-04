MotoGP | GP Spagna, il "ritorno" di Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi è stato autore di una grande prova nel GP di Spagna di MotoGP. Il pilota del Team Pertamina Enduro VR46 è infatti riuscito a centrare il primo podio stagionale, grazie al terzo posto conquistato oggi.

IL RITORNO DEL BEZ

Marco Bezzecchi è ufficialmente tornato grazie al podio conquistato oggi nel GP di Spagna di MotoGP. Il pilota del team Pertamina Enduro VR46, dopo un avvio di stagione difficile in cui ha dovuto fare i conti con la mancanza di feeling sulla GP23, è riuscito a portare a casa da questo weekend una prestazione di altissimo livello. Il “Bez” ha infatti conquistato uno straordinario terzo posto, ma ha anche dimostrato di poter essere veloce in tutto l’arco del fine settimana. Una dimostrazione di forza e paragonabile a come il pilota di Viserba ci aveva abituato nella passata stagione, in cui riusciva a giocarsi podi e vittorie.

I progressi si erano già visti ad Austin, ma a Jerez è riuscito a mettere la ciliegina sulla torta con un terzo posto che può valere come una vittoria, considerate le difficoltà iniziali e considerato che davanti a lui oggi c’erano il Campione in carica Bagnaia e Marc Marquez, ancora in cerca della prima vittoria stagionale. Bezzecchi in questo GP di Spagna riesce quindi a rispondere alle critiche ricevute per un inizio di campionato tutt’altro che esaltante, ma la strada tracciata da qui in poi sembra essere quella giusta. Anche considerato che domani sempre a Jerez ci saranno i test, e il pilota del team VR46 cercherà di affinare ulteriormente il feeling con la GP23, che sembra finalmente essere sbocciato.

LE DICHIARAZIONI

Al termine del GP di Spagna di MotoGP, Marco Bezzecchi ha dichiarato:

“Qua a Jerez abbiamo trovato un buon feeling con la moto da subito e questo mi ha aiutato ad essere più veloce. Abbiamo lavorato bene e sono molto contento del risultato. E’ un risultato che mi mancava da un po e dopo l’infortunio dell’anno scorso e l’inizio difficile ci voleva una bella gara”.

Il feeling con la GP23 sembra finalmente essere migliorato, e domani nei test ci sarà un occasione per affinarlo ulteriormente:

“Abbiamo tanto lavoro da fare e domani sarà un test importante visto che dobbiamo provare tante cose sulla moto come modifiche e sono curioso di vedere che feedback mi daranno. Soprattutto perché adesso arrivano delle piste che mi piacciono molto e voglio cercare di essere competitivo”.

Bezzecchi quindi è ufficialmente tornato? E’ ancora presto per dirlo:

“Sarò tornato quando mi potrò riconfermare, visto che riconfermarsi è la cosa più difficile. Ma a Jerez ho fatto un buon lavoro visto che l’anno scorso ho fatto fatica qui. Ma prima di dire che sono tornato voglio fare almeno un altro podio. Purtroppo o per fortuna si impara nei momenti più difficili. Penso di essere cresciuto come pilota, sono riuscito ad adattarmi bene alla moto e guidare sopra i problemi. Oggi non ero al 100%, mi manca ancora qualcosa ma comunque c’e poco da dire, stiamo godendo”.

Julian D’Agata