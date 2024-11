GTWC Europe | Cancellato il risultato di gara-1 a Barcellona. WRT campione team Sprint

Alla vigilia della finale del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS è stata annullata la classifica della gara-1 di Barcellona valida per la Sprint Cup. La Corte d’Appello Nazionale Belga (RACB) ha accettato l'appello effettuato da WRT al termine dell'evento disputato ad inizio ottobre.

GTWC Europe: cosa era accaduto in Catalogna?

La quasi totalità della race-1 di Barcellona è stata disputata in regime di Safety Car. Dopo un incidente al via, senza conseguenze tra l'Audi #66 Tresor Attempto Racing e la Mercedes #57 Winward Racing, la direzione gara ha mantenuto in azione la vettura di sicurezza visto l'arrivo di un violento acquazzone.

I pit stop sono stati più che mai concitati, la Mercedes #9 Boutsen VDS ha approfittato della situazione ed ha vinto con Maxi Goetz e Jules Gounon. La coppia non si era fermata ai box come il resto dei protagonisti per montare le gomme da bagnato, il team belga ha aspettato la metà gara per effettuare la sosta obbligatoria e passare alla mescola rain con un passaggio in meno dei rivali in pit road.

A termine della gara è arrivata la protesta di WRT sul comportamento della direzione gara, azione respinta in quel di Barcellona dal collegio dei commissari sportivi. Successivamente, la struttura di Vincent Vosse ha presentato appello alla corte sportiva belga, un provvedimento che è stato accolto a poco più di un mese di distanza.

Il procuratore sportivo, oltre a contestare il mancato utilizzo della bandiera rossa (art. 47.1), ha evidenziato mancato rispetto degli articoli 20.5.1 e 20.5.2 presenti nel regolamento sportivo del GTWC Europe. La RACB ha quindi definito la mancata assegnazione di punti per la race-1 catalana, una decisione ipoteticamente determinante per il GTWC Europe overall e non solo.

WRT vince il titolo team, confermata la classifica piloti

WRT ha infatti ottenuto a tavolino il titolo team nel GTWC Europe Sprint Cup che apparentemente era stato siglato da Winward Racing. La compagine americana legata a Mercedes ha comunque firmato la corona tra i piloti con Lucas Auer e Maro Engel.

L'equipaggio #48 si contenderà a Jeddah nella 1000km finale il trofeo assoluto nel GTWC Europe anche se dovrà recuperare più punti del previsto sulla BMW M4 GT3 #32 WRT di Charles Weerts/Dries Vanthoor.

I belgi, grazie alla decisione della RACB, vantano attualmente 137.5p contro i 122p della coppia di Winward Racing Team MANN-Filter Mercedes che a differenza della BMW #32 non è in contesa per l'Endurance Cup.

Confermati, invece, tutti gli altri campioni: Max Hofer/Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Audi #6) hanno vinto in Gold Cup, mentre Calan Williams si è imposto con la BMW #31 WRT in Silver Cup. Niente sorprese anche per Darren Leung/Dan Harper (Century Motorsport BMW #991), al top in Bronze dopo aver ottenuto nel 2023 la corona nel British GT Championship.

Modifica, invece, per la classifica Bronze del GTWC Europe overall. Sky Tempesta Racing Ferrari #93 resta in ogni caso al comando con 125p contro i 106.5p di Century Motorsport BMW #991 ed i 97.5 di Rutronik Racing Porsche #97. Ricordiamo che il vincitore della serie riceverà il pass automatico per competere in LMGT3 nella prossima edizione della 24h Le Mans.

Da segnalare alla vigilia del week-end il cambio nella direzione di gara. Il tedesco Niels Wittich come nuovo direttore di gara. L’ex responsabile del DTM, impegnato in F1 dal 2022 al GP di San Paolo del 2024, prende il posto di Alain Adam, sospeso almeno per il round arabo in seguito a quanto accaduto in Spagna.

Oggi le prove libere in Arabia Saudita, domani le qualifiche e la gara da sei ore. Come sempre tutto verrà offerto gratuitamente live sul canale YouTube del campionato (GT World).

Luca Pellegrini