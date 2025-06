F4 Italia | Monza: Prema padrona del sabato con Wheldon e Nakamura-Berta

Il sabato di Monza, per quanto riguarda il campionato F4 Italia, ha visto il team veneto portare a casa un bottino di punti importante, con il leader del campionato Kean Nakamura-Berta uscito vincitore dalla seconda gara di giornata. A Sebastian Wheldon, invece, è andato il successo in una Gara-1 falcidiata dalle Safety Car.

Nakamura-Berta sugli scudi, nonostante una qualifica complicata

Il weekend di Monza non era iniziato nel migliore dei modi per il leader del campionato F4 Italia, che aveva ottenuto solo il tredicesimo tempo nella prima sessione di prove ufficiali. Non si è però perso d’animo, il giapponese di Prema, e la gara ricca di colpi di scena lo ha visto mettere insieme una rimonta da urlo, che lo ha portato fino al gradino più basso del podio, limitando così l’emorragia di punti nei confronti del vincitore Wheldon.

Nel secondo appuntamento, invece, quello che ha chiuso la giornata, il giapponese è scattato dalla pole, e, dopo aver subito l'attacco di Wheldon, è stato bravo a rispondere e a contenere poi, nel finale, il ritorno di Gomez, in splendida forma sul tracciato brianzolo. Le bandiere gialle finali alla Variante del Rettifilo lo hanno certamente aiutato; l'esperienza maggiore rispetto ai rivali, poi, ha fatto certamente la differenza. La leadership in campionato, dunque, resta salda nelle sue mani, in attesa della gara di domani in cui partirà nuovamente al palo.

Wheldon batte Gomez, Bondarev spreca Gara-1

La prima manche del weekend, in mattinata, aveva visto scattare in prima fila la Prema di Wheldon e la US Racing di Bondarev. L'ucraino era riuscito, allo start, a prendere la leadership della gara, e a mantenerla alla ripartenza dopo la Safety Car mandata in pista per rimuovere la pista dalle vetture di Ruta, Frey e Coppola, coinvolti in diversi contatti nel corso del secondo giro. A rovinare tutto, però, è stato il testacoda alla Ascari, che lo ha visto gettare al vento una importante opportunità.

Ad approfittarne è stato il figlio d’arte Sebastian Wheldon, che nel frattempo era riuscito ad avere la meglio sul brasiliano Gabriel Gomez, molto aggressivo nel cercare l’attacco sul giovanissimo driver di licenza americana. Da segnalare, alle sue spalle, anche la prestazione di Chi, che ha avuto la meglio sul team mate Salim Hanna e Luka Sammalisto.

Per quanto riguarda la giornata degli italiani, da segnalare la top ten in Gara-1 di Emanuele Olivieri, sfortunato poi nella seconda manche, che lo ha visto uscire di scena a pochi giri dal termine, mentre occupava la sesta piazza.

La classifica di Gara-1

La classifica di Gara-2

Qui le classifiche complete. L'appuntamento, ora, è con la terza gara del weekend monzese, che si disputerà domani alle 10:25.

Nicola Saglia