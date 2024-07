WorldSSP | Most, Gara 1: Adrian Huertas firma la cinquina, Debise e Manzi a podio

Nonostante la super pole position di ieri di Yari Montella, la vittoria in Gara 1 WorldSSP è andata ad Adrian Huertas. Lo spagnolo ha trovato la giusta strategia di gara, la quale prevedeva un forte attacco nelle fasi iniziali per conquistare la leadership. Un piano eseguito alla perfezione da parte del pilota Ducati che, anche grazie alla lotta tra Manzi, Debise e Montella, gli ha permesso di mettere tra se e gli inseguitori più di 3 secondi di margine. Alla fine, sono i due piloti Yamaha a completare il podio con Debise davanti a Manzi.

Gara a dir poco spettacolare per quanto riguarda la lotta podio: duelli ad ogni giro dove sono stati protagonisti Yari Montella, Stefano Manzi e Valentin Debise. Visto l'enorme distacco dal leader, la miglior posizione alla quale potevano puntare i duellanti era la seconda. Una battaglia serrata che non si è fermata neanche un giro, con sorpassi quasi in ogni angolo della pista. Il miglior punto dei piloti sembrava essere Curva 1 e 2, qui si che abbiamo assistito alle più belle lotte del WorldSSP: il doppio sorpasso di Manzi ai danni di Montella e Huertas; lo stesso Manzi alla penultima tornata su Yari Montella per il podio. Una lotta iniziata al primo giro e terminata all'ultimo, senza stop, con molta lealtà da parte di tutti i piloti ma con la giusta cattiveria che ha reso unica Gara 1.

Sul podio alla fine ci terminano le due Yamaha di Debise e Manzi, le quali sono risultate migliori rispetto alle Ducati soprattutto nelle fasi di staccata e di uscita dalle curve. Non perfetto invece Montella che in Gara 1 perde una chance importante di fare bene, un sabato non perfetto per l'italiano che sicuramente si aspettava altro dopo la pole.

In quinta posizione ha terminato l'italiano Federico Caricasulo, confermando la presenza di tre italiani in Top 5 a bordo della MV Augusta. Lui il migliore del suo costruttore con Marcel Schroetter che invece ha terminato in settima posizione. Tra i due in sesta piazza ha terminato Lucas Mahias in sella alla Yamaha YZF R6 del team GMT94. Ottavo Glenn van Straalen del team Ten Kate Racing che dunque festeggerà il podio del suo compagno di squadra, con Niki Tuuli a chiudere la top 10. Can Oncu bene in rimonta in undicesima posizione davanti a Oliver Bayliss e Ornej Vostatek.

Per gli italiani dobbiamo attendere Lorenzo Baldassarri in quindicesima posizione, per lui due caselle guadagnate rispetto a quella di partenza. Raffaele De Rosa in ventitreesima davanti al connazionale Federico Fuligni. Gabriele Giannini e Niccolò Antonelli invece chiudono la classifica in ventiseiesima e ventisettesima posizione. Segnaliamo purtroppo la caduta di Corsi al giro n°8 che lo ha portato fuori dalla corsa insieme ad Edwards, tra i due un contatto alla penultima curva che non ha dato scampo a nessuno.

i risultati di Gara1 della Supersport sul circuito di Most. Credits: www.worldsbk.com

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

