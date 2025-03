MotoGP | Ufficiale: Pirelli sarà fornitore unico dal 2027

Moto da 850cc, aerodinamica rivista ed ora un nuovo fornitore unico di pneumatici: dal 2027 la MotoGP cambierà completamente volto, accogliendo Pirelli come sostituto di Michelin. Contratto quadriennale per l'azienda milanese con il Motomondiale, dall'anno scorso fornitore anche di Moto2 e Moto3.

Pirelli si prende anche la MotoGP

Quanti impegni! Pirelli è il volto del motorsport su pista: Formula 1, WorldSBK, Moto2, Moto3 e ora anche la MotoGP. L'azienda milanese ha raggiunto il picco delle due ruote grazie alla qualità del lavoro svolto negli ultimi anni. Il WorldSBK ha guadagnato nuovamente auge (anche) grazie alle mescole portate in pista da Pirelli, mentre le classi propedeutiche del Motomondiale hanno avuto un impatto più che positivo con il nuovo fornitore. Entrato in maniera dirompente nel paddock del Motomondiale un anno fa con la fornitura per Moto3 e Moto2, un po' di difficoltà iniziali hanno fatto storcere il naso a molti, soprattutto nella classe di mezzo. Con il passare delle gare la fiducia dei piloti è aumentata ed i record sono caduti come foglie rispetto alla “cara vecchia” Dunlop.

Tra MotoGP e MotoE: Michelin, che delusione

Come si può leggere nel comunicato, Pirelli sarà fornitore unico non solo di MotoGP ma anche della MotoE, la classe full electric che a breve comincerà la sua settima stagione nel paddock del Motomondiale. Insomma, sarà un monopolio tricolore per quanto riguarda gli pneumatici. Tutti contenti, i piloti prima di tutti: soprattutto nelle ultime tre stagioni sono stati diversi i piloti a lamentare diversi problemi in particolar modo alla pressione dello pneumatico anteriore, in grado di condizionare le gare di diversi protagonisti nel corso degli anni. Uno dei più importanti è senza dubbio il problema riscontrato da Jorge Martín nel corso del Gran Premio del Qatar 2023 che gli ha precluso di lottare ad armi pari con Francesco Bagnaia, perdendo così il titolo 2023 a Valencia. Proprio il campione del mondo in carica è stato vittima di un highside nei test di Sepang di inizio febbraio che secondo Aprilia è stato causato da un problema alla gomma posteriore Michelin, alimentando così la polemica tra le case ed il fornitore francese.

Valentino Aggio

