F1 | GP Abu Dhabi, McLaren si prende la prima fila. Norris: “Vogliamo vincere con stile”

McLaren monopolizza la prima fila nelle qualifiche del GP Abu Dhabi di F1 grazie alla pole position di Lando Norris e la seconda posizione di Oscar Piastri. Il Team di Woking si assicura così un grosso vantaggio nella lotta al Mondiale Costruttori che adesso sembra essere più vicino che mai.

Il Titolo ad un passo

Con la prima fila conquistata nelle qualifiche del GP Abu Dhabi di F1, la McLaren si mette in tasca un enorme vantaggio nella lotta per il Mondiale Costruttori. Il passo mostrato dalla Scuderia di Woking è stato superiore a tutti nell’arco del weekend, anche se il margine in qualifica alla fine si è ridotto. Lando Norris ha infatti fatto segnare un tempo di 1:22.595, rifilando due decimi al compagno di squadra Oscar Piastri, ma soltanto 0.229 a Carlos Sainz che domani partirà terzo. Se non fosse per le sfortune che si sono abbattute sulla Ferrari di Charles Leclerc, sicuramente la lotta per il titolo dei Costruttori non sarebbe così scontata, ma considerato che il monegasco partirà ultimo, gli uomini della Rossa sono chiamati a compiere un vero e proprio miracolo.

Una prima fila che vale quasi come una vittoria per la McLaren, che domani in gara dovrà semplicemente amministrare il vantaggio di 21 punti ed evitare di commettere clamorosi errori. La prova di forza mostrata in questo weekend dal team anglosassone è stata infatti abbastanza netta e domani in gara basteranno 24 punti più della Ferrari per mettersi in tasca un campionato che nella seconda metà di stagione li ha visti protagonisti. Lando Norris infatti punta a vincere il Costruttori con stile, andando a conquistare il Gran Premio senza andare a fare grossi calcoli, in quanto come detto prima 24 punti sarebbero sufficienti e portare a casa la gara ne garantirebbe 25.

Le dichiarazioni

Al termine delle qualifiche del GP Abu Dhabi di F1, Lando Norris ha dichiarato:

“Dobbiamo battere la Ferrari, questo è l’obiettivo ma vogliamo farlo con stile e vogliamo vincere. Io voglio vincere quindi so cosa dobbiamo fare. Ma dobbiamo continuare a tenere la testa bassa e rimanere concentrati perché siamo qui per vincere ogni gara possibile e domani avremo una buona possibilità con almeno una delle nostre macchine. Daremo tutto quello che abbiamo, rimanendo consapevoli su cosa dobbiamo fare per raggiungere il nostro obiettivo.

Norris dedica anche un ringraziamento alla squadra:

“Sono molto felice perché il team ha fatto un lavoro incredibile, quindi devo un grande ringraziamento a loro. E la pole position è un ottimo modo per finire questa stagione.

Dall’altro lato del box Oscar Piastri non nasconde la voglia di vincere la gara, anche se la conquista del Mondiale Costruttori rimane la priorità per entrambi:

“Penso che faremo tutto il possibile per assicurarci di vincere il Campionato e questo è l’obiettivo più grande domani. Sono sicuro che entrambi vogliamo vincere la gara, ma sono anche sicuro che entrambi vorremmo vincere il Campionato. Quindi faremo in modo che ciò accada provando anche a divertirci”.

Nonostante la McLaren si sia assicurata la prima fila, entrambi i piloti hanno ammesso che oggi è stato più difficile del previsto considerato il passo che la McLaren aveva dimostrato nelle prove libere. Norris ha infatti dichiarato:

“E’ stata una giornata perfetta per noi, probabilmente un po' più dura di quanto sperassimo. Siamo stati molto veloci per tutto il weekend, quindi siamo soddisfatti del 1-2, ma è stato solo un po' più complicato di quanto avremmo voluto. Ma il mio giro alla fine è stato veloce ed è stato proprio come volevamo che finisse”.

Piastri ha aggiunto:

“È stato un po' più complicato oggi rispetto a ieri sera. Penso che ci abbiamo messo un po' a trovare la nostra strada in qualifica, ma alla fine ci siamo riusciti. E sì, ottimo risultato per la squadra”.

Julian D’Agata