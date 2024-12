F1 | GP Abu Dhabi, qualifiche: nona pole position per Norris, dramma Leclerc

Migliore prestazione per Lando Norris nelle qualifiche del GP Abu Dhabi, con l'inglese della McLaren che con il crono di ha preceduto il compagno di squadra Oscar Piastri e la Ferrari di Carlos Sainz. Solo P14 per l'altra Rossa di Leclerc, la cui cancellazione del tempo per track limits costringerà il monegasco a partire dal fondo dello schieramento anche a causa della penalità di dieci posizioni per la sostituzione del cambio.

SUPER LANDO VOLA IN POLE

E' stata una qualifica a forti tinta papaya quella appena conclusasi sul tracciato di Yas Marina. Ad aggiudicarsi l'ultima pole stagionale è stato Lando Norris, alla sua nona partenza al palo in carriera, che nella gara di domani avrà al suo fianco il compagno di squadra Oscar Piastri, quest'ultimo protagonista di un giallo nel corso della sessione, con il suo tempo prima cancellato per track limits e poi restituito poco prima dell'inizio del secondo tentativo. Al di là di questo, è stata consistente e ottima la prestazione del team di Woking che, già forte di un vantaggio di 21 punti nella classifica iridata, si è messa ancora di più in una posizione di vantaggio nella lotta con la Ferrari.

SAINZ TERZO, LECLERC ULTIMO

La Rossa, apparsa molto più in palla rispetto alle FP, ha chiuso la qualifica con il terzo tempo per Carlos Sainz a 0.229 di distacco dalla vetta e con Charles Leclerc che scatterà dal fondo della griglia. Al monegasco, autore del miglior tempo nel Q2, è stato cancellato il tempo per aver oltrepassato i track limits e anche per via della penalità presa per aver sostituito il cambio sarà costretto a scattare dalla P20 nella gara di domani.

SUPER HULKENBERG

Alle spalle dello spagnolo della Ferrari, Nico Hulkenberg ha confermato i notevoli progressi della Haas nelle ultime gare piazzando la sua vettura in P4 davanti al Campione del Mondo Max Verstappen e all'Alpine di Pierre Gasly. Hanno chiuso la Top 10 George Russell (7°), Fernando Alonso (8°), Valtteri Bottas (9°) e Sergio Perez (10°).

MALE HAMILTON

Ai margini della Top 10 e a pochi millesimi dal messicano della Red Bull, troviamo le due Racing Bulls di Yuki Tsunoda (11°) e Liam Lawson (12°), poi a seguire l'Aston Martin di Lance Stroll (13°), la Ferrari di Charles Leclerc (14°) e l'altra Haas di Kevin Magnussen (15°). Sessione problematica per la Williams di Alexander Albon (16°), eliminato nel Q1, così come per Guanuy Zhou (17°) e per Lewis Hamilton (18°), che alla sua ultima qualifica con i colori Mercedes è stato rallentato da un birillo di delimitazione della pista fallendo l'accesso al Q2. Ultime posizioni della griglia per Franco Colapinto (19°) e per Jack Dohan (20°).

La classifica delle qualifiche del GP Abu Dhabi

Vincenzo Buonpane