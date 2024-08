WEC | Hertz JOTA e Cadillac insieme per il 2025

Hertz JOTA e Cadillac uniscono le forze in vista della stagione 2025 del FIA World Endurance Championship. Come sospettato da mesi, la realtà britannica si unisce a General Motors dopo due anni in azione come team privato di Porsche Motorsport.

Cadillac e Hertz JOTA all'attacco nel 2025

Cadillac Racing definisce i programmi per la prossima stagione del Mondiale Endurance. Gli americani, pronti per concludere l'accordo in vigore con Chip Ganassi Racing al termine della stagione corrente, guardano al futuro alleandosi con Hertz JOTA.

La struttura britannica diventa quindi partner ufficiale di un costruttore, una missione sino ad ora fallita con Porsche Motorsport che gareggia nel FIA WEC e nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship accanto al Team Penske.

#2 Cadillac Racing nel FIA WEC 2024 - Credis: Daniele Paglino

Hertz JOTA ha portato dal 2022 una Porsche 963 in ogni atto del FIA WEC a partire dalla 6h di Spa-Francorchamps. Il 2024 ha visto un raddoppio del programma e per ora la storica affermazione con Will Stevens e Callum Ilott in occasione della tradizionale tappa nel mese di maggio in Belgio.

Cadillac si appresta per la prima volta a correre nel FIA WEC con due auto a tempo pieno, attualmente l'impegno è relegato alla singola auto n. 2 affidata al britannico Alex Lynn ed al neozelandese Earl Bamber.

Sarà interessante capire come e se verranno impiegati gli attuali piloti Hertz JOTA nel nuovo programma statunitense. Ricordiamo infatti che nessuno dei volti che attualmente corre nel Mondiale con i colori di Hertz JOTA è un volto ufficiale di Porsche Motorsport, atleti che quindi potrebbero tranquillamente cambiare casacca.

John Roth, vicepresidente Global Cadillac, ha commentato in una nota:

Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Hertz Team JOTA il prossimo anno, unendo decenni di esperienza nelle corse e tecnica, per ottenere un successo continuo in pista e creare nuovi sostenitori per il nostro marchio in tutto il mondo.

Cadillac continuerà tra Europa ed America

Cadillac avrà quindi sicuramente due auto full-time nel FIA WEC nella prossima stagione agonistica oltre alla quasi certa conferma di Whelen Engineering (Action Express) nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Chip Ganassi Racing che attualmente gestisce il prototipo #01 in IMSA WTSC potrebbe cedere il testimone ad una nuova squadra, attualmente non è da escludere un ritorno con Cadillac da parte di Wayne Taylor Racing with Andretti Global.

Luca Pellegrini