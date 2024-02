F1 | Chiusa l’indagine: Christian Horner resta team principal Red Bull

Christian Horner sarà il team principal di Oracle Red Bull Racing per la stagione 2024 e oltre del Mondiale F1. Il britannico resta quindi al proprio posto, dopo la conclusione di una lunga indagine interna avviata in seguito alle presunte accuse di molestie mosse da parte di una dipendente del gruppo.

La nota ufficiale di Red Bull

Una nota ufficiale, riportata da Red Bull, recita: "L'indagine indipendente in merito alle accuse mosse contro il signor Horner è stata completata e la Red Bull può confermare che la denuncia è stata respinta. Il rapporto dell’indagine è confidenziale e contiene informazioni private delle parti e di terzi che hanno collaborato alle indagini. Pertanto, non commenteremo ulteriormente per rispetto di tutti gli interessati".

La casa austriaca resta quindi fedele all'esperto ingegnere inglese, prosciolto da ogni accusa al termine di un'approfondita analisi per il suo comportamento da parte dell'azienda. Non sono state trovate delle azioni inappropriate da parte del 50enne che vanta una lunga esperienza al timone del team di Milton Keynes.

Red Bull e Verstappen si preparano per una nuova stagione insieme

Horner e Red Bull: un binomio vincente

Christian Horner è infatti l'unico team principal di Red Bull dall’ingresso del team “bibitaro” in Formula 1. Il dirigente britannico è stato nominato a capo della scuderia dopo l’acquisizione da parte del gruppo di bevande energetiche della Jaguar avvenuto nel 2005, diventando il più giovane team principal della storia del campionato mondiale.

Dopo il primo podio ottenuto da David Coulthard nel 2006, per la prima vittoria serve aspettare sino al 2009, con Sebastian Vettel, antipasto di quattro titoli mondiali consecutivi conquistati tra il 2010 e il 2013. Il passaggio all’era ibrida frena l’egemonia Red Bull che deve attendere il 2021 prima di tornare a conquistare il titolo mondiale piloti. È l’inizio di un nuovo dominio con la successiva conquista dei campionati piloti e costruttori nel 2022 e 2023, dove brillano l’estro tecnico di Adrian Newey ed alla guida del fenomenale Max Verstappen.

Samuele Fassino