EWC | 24H Le Mans: 53 equipaggi al via, BMW la più veloce

Ben 53 squadre, di cui 16 in top class, si daranno battaglia nel weekend di Pasqua sul circuito di Le Mans per la 24H che farà da season opener per il mondiale EWC 2025. Stiamo parlando di un numero di partecipanti che non si vedeva dal pre-Covid, per non parlare delle case costruttrici rappresentate. Oltre alle 4 giapponesi, presenza fissa del mondiale Endurance da anni, al via troveremo 6 BMW, 2 Aprilia e una Ducati, che torna nelle gare di durata grazie al team Aviobike WRS. Degna di citazione la Metiss, unica partecipante alla classe Experimental con la loro atipica ciclistica.

IN EWC LOTTA APERTA

Se già normalmente non è affatto semplice indicare un vincitore per una gara di 24H, Le Mans 2025 sarà ancora più incerta, in particolare in classe EWC. Nei test la BMW #37 si è dimostrata la più veloce sul giro singolo grazie alla sinergia tra Markus Reiterberger, Sylvain Guintoli, Steven Odendaal e Hannes Soomer. La M1000RR ufficiale ha fermato il cronometro su un convincente 1’35”035, inseguita a 4 decimi dalla moto vicecampionessa in carica YART Yamaha. L’equipaggio, con i confermati Karel Hanika, Marvin Fritz e la riserva Robin Mulhauser, guadagna Jason O’Halloran in sostituzione di Niccolò Canepa, ritirato dalle corse a fine 2024.

Leggermente più in ritardo la campionessa del mondo Suzuki SERT (Black-Masson-Linfoot-Atsumi), che ha chiuso i test pre Le Mans con il quarto tempo dietro a FCC TSR Honda (Techer-Perolari-Hada). Ancora decisamente incerta la partecipazione di Christian Gamarino alla gara con la Kawasaki #11 del team Trickstar dopo l’incidente avuto nei test. Per il “Gama” una spalla lussata ed una mano dolorante sono la sfida da battere prima di Le Mans. Difficile, anche a detta del pilota.

SUPERSTOCK: IL FOCUS DEI COSTRUTTORI

La classe Superstock sarà una delle più popolate e piene di costruttori della storia. Proprio nella classe (ora di mezzo) ci sarà infatti il confronto diretto tra Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BMW, Aprilia e Ducati. In classe sarà Honda la casa da battere, con la conquista del titolo piloti e costruttori 2024 grazie a National Motos e Rac41 Chromeburner. Ci proverà M2 revo con l’Aprilia RSV4 1100, che si schiererà insieme alla sorella del team Aprilia Le Mans 2 Roues.

Ma la novità è quella del team Aviobike, che dopo la separazione dalla squadra di Rossano Veneto ha deciso di schierare una Ducati Panigale V4S al via. Per la rossa di Borgo Panigale varrà lo stesso regolamento dell’Aprilia, con una penalizzazione a livello di peso a compensare la cilindrata aggiuntiva.

PRODUCTION BIKE: TRE ISCRITTI PER LE PROVE GENERALI

Per la neonata categoria Production Bike, l'inizio non brilla sicuramente come pensato. Per ora solamente tre saranno i team a competere in categoria, il Green Team 42 Lycée St Claire con Kawasaki, il team Artec sempre su Kawasaki ed il Team Super Moto Racing con una Yamaha. Attualmente il divario con le Stock a livello di tempi è abbastanza ampio, vedremo se andrà ad assottigliarsi con l'avanzare del calendario.

24H LE MANS 2025: GLI ORARI

La classica apertura del mondiale EWC vedrà la bandiera verde sullo schieramento sabato 19 aprile alle ore 15:00, con il termine la domenica successiva. Su LiveGP potrete seguire il commento in diretta della prima e dell’ultima ora con ospiti speciali tramite i nostri canali social e Youtube. Per sapere lo schieramento di partenza bisognerà attendere venerdi alle ore 12, quando termineranno le sessioni di qualifica delle 4 categorie di piloti.

GLI EQUIPAGGI AL VIA

EWC:

1 – Yoshimura SERT Motul / Suzuki

4 – Tati Team AVA6 Racing / Honda

5 – F.C.C. TSR Honda France / Honda

6 – ERC BMW Endurance Team / BMW

7 – Yamalube YART Yamaha EWC Official Team / Yamaha

8 – Team Bolliger Switzerland / Kawasaki

11 – Kawasaki Webike Trickstar / Kawasaki

14 – Maco Racing / Yamaha

24 – Maxxess by BMRT3D Pirelli Motul / Kawasaki

37 – BMW Motorrad World Endurance Team / BMW

53 – Mana-Au Competition / Honda

65 – Motobox Kremer Racing powered by 321 / Yamaha

77 – Wójcik Racing Team EWC / Honda

90 – Team LRP Poland / BMW

96 – Team Moto Ain / Yamaha

98 – PMS 99 Yam Service / Yamaha

99 – ELF Marc VDS Racing Team/KM99 / Yamaha

116 – Kingtyre Fullgas Racing Team / Kawasaki

Superstock:

2 – T2C Racing / BMW

10 – Infini Team FLAM Racing / Yamaha

15 – Aprilia Le Mans 2 Roues / Aprilia

18 – Team18 Pompiers Igol CMS Motostore / Yamaha

22 – Team 202 / Yamaha

25 – Team Étoile / BMW

27 – TRT27 AZ Moto / Honda

33 – Team 33 Louit April Moto / Kawasaki

34 – JMA Racing Action Bike / Suzuki

35 – TMC 35-PMO / Yamaha

36 – 3ART Best of Bike / Yamaha

41 – Dafy-RAC 41-Honda / Honda

43 – BGR Czech Team by Maco / Yamaha

44 – Honda No Limits / Honda

49 – Revo-M2 / Aprilia

55 – National Motos Honda FMA / Honda

56 – Team Players / Kawasaki

72 – Junior Team Le Mans Sud Suzuki / Suzuki

82 – Uniserv Moto82 / Kawasaki

85 – Team Racing 85 by A2M2 / Kawasaki

86 – Pitlane Endurance / Yamaha

89 – Breizh Motorsport / Yamaha

95 – X-Trem Racing / Suzuki

111 – Aviobike WRS / Ducati

119 – Slider Endurance / Honda

135 – CAM Racing Team / Honda

153 – TPC by Moteur Actif / Yamaha

182 – Team Etone Racing / Yamaha

212 – WERC Motors Events / Suzuki

241 – AG Racing Team / Honda

713 – Hungarian Endurance Racing Team by Moto-Jungle / BMW

Production:

42 – Green Team 42 Lycée St Claire / Kawasaki

199 – Artec / Kawasaki

222 – Team Super Moto Racing / Yamaha

Experimental:

45 – Team Metiss / Metiss

Alex Dibisceglia

Leggi anche: