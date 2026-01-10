Formula E | EPrix Città del Messico, qualifiche: Buemi torna in pole

Sébastien Buemi ringrazia i track limits che gli consegnano una pole position che sembrava ormai persa a favore di Taylor Barnard. Per lo svizzero di Envision Racing a Città del Messico arriva la prima pole position da Berlino 2023 e la 17^ della sua carriera in Formula E, record all-time al pari di Jean-Eric Vergne nel weekend della 150^ gara della Formula E.

Barnard beffato dai track limits

Ci è voluta una sbavatura di Barnard in uscita della Peraltada, prima della quale aveva poco meno di 3 decimi di vantaggio, a dare la pole position a Buemi nella finale decisiva per la pole.

A dramatic end to Qualifying 🫨



Un errore, quello dell'inglese, causato - secondo lui - da un tocco contro il muretto in ingresso della sezione dello stadio nel giro finale e che lo ha portato nel finale a uscire dai limiti della pista e alla cancellazione del tempo che ha consegnato a Buemi la sua prima pole dopo oltre 2 anni e mezzo.

Non ho fatto il giro più veloce ma penso di essere stato veloce nei gruppi dove credo di aver raggiunto il picco prestazionale della gomma, poi le gomme sono peggiorate e sono entrato in modalità di sopravvivenza, cercando di tenerla in pista perché l'ultima curva non è semplice. Mi sono preso del margine ma sono orgoglioso, sono contento, la pole mi mancava veramente da tanto tempo. A San Paolo eravamo più veloci di quanto pensassimo, abbiamo però fatto un buon lavoro nell'offseason, sono felice di essere riuscito a fare il giro qui perché è un circuito dove solitamente performiamo bene.

Manca così l'appuntamento con la sua terza pole in carriera invece Barnard, che può comunque consolarsi con un'ottima prima fila arrivata dopo aver battuto Mortara in semifinale (anche qui con un “giallo” track limits in uscita dalla Peraltada) e Muller ai quarti. L'inglese di DS Penske precede così il già citato Mortara ed Evans che scatteranno in quest'ordine dalla seconda fila, mentre ai duelli sono arrivate anche le eliminazioni di Ticktum, Rowland e Dennis, con quest'ultimo che aveva chiuso al comando nei gruppi.

Nei gruppi out Wehrlein, Cassidy e De Vries

Nel gruppo A comandato da Dennis, davanti a Muller, Barnard e Mortara, ci sono eliminazioni che fanno rumore. A partire da quella di Antonio Felix da Costa, out per solo 12 millesimi ma capace di raddrizzare una mattinata resa complessa da un problema al brake-by-wire che stamattina in FP2 lo ha costretto a fare da spettatore. Out anche Norman Nato (Nissan), le due Citroen di Cassidy e Vergne, Joel Eriksson (Envision Racing) e Nyck De Vries, con l'olandese della Mahindra che ha chiuso con l'ultimo tempo a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra e che partirà dalla penultima posizione dello schieramento.

Nel gruppo B invece la grande sorpresa è l'eliminazione di Pascal Wehrlein, che in Messico detiene il record assoluto di pole position - 4, di cui tre negli ultimi quattro anni - e che ha chiuso con il sesto tempo dietro anche al primo eliminato Max Gunther, lontano poco più di un decimo dalla top-4. Out anche Di Grassi, Drugovich, Maloney e Martí, mentre a passare il turno sono stati i già citati Buemi, Ticktum, Evans e Rowland.

La classifica

Con i tre punti della pole position, Buemi sale a 7 punti nella classifica Piloti comandata da Dennis che sarà settimo in griglia davanti a Rowland in quarta fila. Più indietro Wehrlein, 11°, e Cassidy, 13°, tra i piloti di alta classifica, con i due costretti al recupero per cercare di consolidare il risultato ottenuto il mese scorso a San Paolo.

Diverse le penalità in griglia

Diversi saranno i piloti che dovranno scontare una penalità in griglia per l'EPrix di questa sera italiana. Su tutti, Pepe Martí, che partirà dal fondo dello schieramento per l'incidente con da Costa e Muller causato un mese fa a San Paolo che ha costretto la direzione gara ad esporre una bandiera rossa. A Martí, inoltre, sono anche state assegnate 60 posizioni di penalità per aver sostituito MGU, inverter e cambio sulla sua Cupra Kiro: lo spagnolo dovrà così servire una penalità in gara. 5 posizioni in griglia invece per di Grassi, che paga così a caro prezzo l'incidente con Mortara della gara brasiliana. Sempre come conseguenza di infrazioni giunte in Brasile ci sono le 3 posizioni di penalità date sia a Felipe Drugovich sia a Jean-Eric Vergne: il primo, per aver superato in regime di FCY, il secondo per aver superato i limiti di velocità sempre in regime di FCY. I due occuperanno la penultima fila.

Via della gara previsto per le 21 ora italiana, diretta su Sportmediaset.it (e in differita sul canale 20 dopo le 23) e Discovery +.

