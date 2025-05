Ferrari Challenge | Felix Hirsiger padrone della scena ad Hockenehim

Due vittorie in due prove per Felix Hirsiger nel Ferrari Challenge Europe a Hockenheim. L'elvetico si impone di forza nel Trofeo Pirelli nel terzo round stagionale, mentre in Coppa Shell festeggiano Manuela Gostner e N.M.

Trofeo Pirelli: Felix Hirsiger regna in Germania

Dopo trenta minuti di intensa sfida, caratterizzata anche da alcuni contatti che hanno portato all’ingresso della Safety Car per tre volte per il ripristino della pista, è Felix Hirsiger a conquistare la vittoria, la terza consecutiva, che gli permette di accorciare ulteriormente il distacco dal leader della classifica generale, Jasin Ferati (Emil Frey Racing), oggi secondo.

Lo svizzero di Ineco – Reparto Corse RAM, partito dal palo dopo la pole position ottenuta con il tempo di 1’37”654, ha condotto la prova sempre in testa, facendo registrare anche il miglior tempo in 1’39”244. A salire sul terzo gradino del podio è il figlio d’arte Enzo Trulli (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), al debutto nel monomarca del Cavallino Rampante.

Tra gli Am, dopo l’uscita anticipata del poleman, Marco Zanasi (Motor Service – Pinetti Motorsport), coinvolto in un contatto a metà prova, a prendere la leadership è Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing). Il ceco, autore anche del giro veloce di classe, dopo un avvincente testa a testa fino all’ultimo giro ha la meglio su Herbert Geiss (Maranello Motors – Pro Racing) e Hanno Laskowski (Emil Frey Racing).

Felix Hirsiger senza rivali

Un’altra giornata trionfale per Felix Hirsiger che conquista il secondo successo del fine settimana tedesco, il quarto consecutivo della stagione. Lo svizzero, partito dalla pole position e autore del giro veloce in 1’39”111, contiene il tentativo di recupero del connazionale Jasin Ferati (Emil Frey Racing) e lo sorpassa così nella classifica generale che ora guida con 4 punti di margine. Ottiene un altro terzo posto, con un recupero di cinque posizioni dalla griglia di partenza, il debuttante Enzo Trulli (Radicci Automobili – Sanasi Racing Team), seguito dai box dal padre, l’ex pilota di Formula 1 Jarno.

Sfida intensa e prolungata nel Trofeo Pirelli Am con Marco Zanasi che riesce a superare il poleman Hendrik Viol (Scuderia Praha Racing) a metà gara, allungando progressivamente il vantaggio. Il ceco si riavvicina, però, nel finale e i due danno vita ad un avvincente ultimo giro. Terzo gradino del podio per David Gostner (CDP – MP Racing), al debutto stagionale nella serie. Zanasi, grazie anche al punto supplementare per il miglior crono sul giro della classe, si avvicina così alla testa della graduatoria generale, guidata ancora da Viol con un vantaggio di cinque punti sull’italiano.

Coppa Shell: Manuela Gostner vince race-1

Con una partenza determinata, Manuela Gostner prende la testa della corsa senza perderla fino alla fine, nonostante il tentativo di rimonta di Oscar Ryndziewicz (Kessel Racing), autore di un recupero dalla ottava casella in griglia. Al terzo posto si piazza Thomas Gostner (CDP – MP Racing), anch’egli bravo a guadagnare sei posizioni rispetto al via. Il poleman di giornata, alla sua prima apparizione stagionale nel Ferrari Challenge Europe, Ernst Kirchmayr (Kessel Racing), coinvolto in un contatto in prima curva, fa segnare comunque anche il giro più veloce in gara in 1’40”459.

In Coppa Shell Am, Jan Sandmann, partito dalla prima posizione per la penalizzazione inflitta al poleman Andreas König (Emil Frey Racing), retrocesso in terza per un impeding in qualifica, resiste al tentativo di rimonta dei più immediati inseguitori, ricompattati a metà gara da una Safety Car entrata per un’uscita di pista senza conseguenze, e taglia per primo il traguardo. Il tedesco conquista il suo primo successo della stagione con il punto supplementare del miglior crono sul giro. Alle sue spalle si classifica Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), mentre terzo è Charles Chan (Formula Racing).

N.M. dalla pole alla vittoria in race-2

Grazie allo spunto vincente al via, N.M. conquista la testa della corsa, difendendosi anche grazie al giro veloce in 1’40”722 e tagliando per primo il traguardo al volante della 296 Challenge. Seconda piazza per Cristiano Maciel (FBO Motor Sports) che riesce ad avere la meglio di Ernst Kirchmayr (Kessel Racing) partito dalla prima posizione in griglia grazie alla qualifica conquistata in condizione di pista bagnata dalla pioggia della notte. Zois Skrimpias (Ineco – Reparto Corse RAM), quarto oggi, conquista la vetta della classifica generale con un punto di margine sull’italiano Fabrizio Fontana (Formula Racing), assente ad Hockenheim.

Con il decisivo sorpasso a pochi minuti dal termine, Jan Sandmann completa con successo una prolungata sfida a due con Sven Schömer (Penske Sportwagen Hamburg), partito dalla pole position, e conquista la seconda vittoria del fine settimana in Coppa Shell Am. Il tedesco guadagna anche il punto supplementare per il giro veloce. Si replica il podio di Gara 1 con il terzo posto di Charles Chan (Formula Racing). Schömer guida la classifica generale con 14 punti di vantaggio su “Boris Gideon” (Autohaus Ulrich).

Il quarto round stagionale del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe è in programma tra due settimane, dal 5 all’8 giugno sul circuito di Brno in Repubblica Ceca.