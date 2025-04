F1 | GP Bahrain: paura per Alonso, il volante si stacca in pieno rettilineo!

Non è iniziato nella maniera migliore il weekend in Bahrain per Fernando Alonso e l'Aston Martin. Oltre alle prestazioni deludenti, con la P15 nelle FP2, il pilota asturiano si è reso protagonista, suo malgrado, di un singolare episodio fortunatamente risoltosi senza gravi conseguenze.

PAURA IN PIENO RETTILINEO

Nel corso della sessione, e mentre si apprestava ad approcciare curva 1 il pilota dell'Aston Martin ha visto il suo volante staccarsi in maniera anomala ma, soprattutto, improvvisa. Fortunatamente in quel tratto non arrivando a velocità elevata, Alonso ha proseguito nella via di fuga riuscendo a rallentare e a reinserire il volante per poi dirigersi ai box per le dovute verifiche del caso.

PROBLEMI AL VOLANTE

Ad alimentare il sospetto che qualcosa non andasse ancor prima dell'accaduto, è un team radio in cui lo stesso Alonso si era lamentato con il suo muretto per, appunto, il malfunzionamento del suo volante: “Bisogna cambiare il volante. C'è un problema. Si sta spegnendo”, le parole dell'asturiano che, quindi, potrebbe aver lui stesso staccato lo sterzo nel tentativo di resettarlo. Dopo aver fatto rientro in pitlane, il #14 si è diretto nel retro box lasciando ai meccanici il compito di intervenire per risolvere l'insolito problema, come comunicato via X dal team di proprietà di Lawrence Stroll.



SICUREZZA A RISCHIO?

L'inconveniente, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha comunque destato qualche preoccupazione sul fronte della sicurezza con il Responsabile dei Commissari Tecnici della Formula 1, Jo Bauer, che si è immediatamente recato presso il box dell'Aston Martin per cercare di fare luce sull'accaduto. Per la cronaca, dopo una sosta di circa 15 minuti, l'asturiano è riuscito a rientrare in pista concludendo senza particolari problemi la sessione con la P15 finale e 19 giri percorsi. Sarà da vedere se, dopo le opportune verifiche tecniche, la Federazione deciderà di sanzionare o meno l'Aston Martin per un episodio che davvero avrebbe potuto essere tragico che fosse accaduto in punti della pista più veloci della staccata di curva 1.

Credits: Account X Aramco Aston Martin F1

TEAM IN FASE DI RINNOVO

Al netto di questa problematica, comunque, l'inizio di stagione dell'Aston Martin è stata tutt'altro che rose e fiori, con la scarsa competitività della AMR25 che, unito ai conseguenti scarsi risultati, hanno addensato nubi minacciose sul futuro finanziario del team, con Lawrence Stroll che nei giorni scorsi ha dichiarato di voler vendere le quote di minoranza del team, ma aumentando la sua partecipazione nell'azienda portandola dal 27,7% attuale al 33%. Ma anche sul fronte tecnico non sono mancate le problematiche, nonostante gli ingaggi di Enrico Cardile e Adrian Newy, con l'ex Direttore Tecnico Dan Fallows che potrebbe lasciare la squadra di Silverstone, nonostante le smentite di rito dell'Aston Martin ai giornalisti presenti in Bahrain.

Vincenzo Buonpane