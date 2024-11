Formula E | Al via i test a Jarama: info e orari della settimana

Mentre i vari Campionati del Mondo giungono al termine della stagione, la Formula E accende i suoi motori elettrici a Jarama per la settimana di test pre-stagionali della Season 11 che inizierà il 7 dicembre a San Paolo, Brasile. Un appuntamento ormai classico per la serie elettrica, che solitamente veniva disputato al Ricardo Tormo di Valencia (che non può essere raggiunto quest'anno per ovvi motivi) e che in questo 2024 porta con sé tante novità oltre, appunto, alla nuova location.

Le novità tra Jarama, la Gen3Evo e le donne

Il debutto ufficiale della Gen3Evo è senza dubbio uno degli highlights di questa sessione di test. Provviste di trazione integrale sui due motori elettrici e miglioramenti all'aerodinamica e al software, le nuove monoposto di Formula E dovrebbero essere in grado di effettuare tempi sul giro più veloci rispetto al passato e di avere un'efficienza ancora migliore rispetto alla “obsoleta” Gen3, anche per via dell'implementazione dei pit stop a carica rapida che, dopo continui rinvii, dovrebbe essere attuato da questa stagione.

Credits: fiaformulae.com

Il primo banco di prova per queste nuove vetture sarà il circuito di Jarama. Al suo debutto assoluto in Formula E, il tracciato situato nelle vicinanze di Madrid conta 3.9 chilometri e 11 curve. Presenta un layout bilanciato, composto da lunghi rettilinei e sezioni tecniche, il che dovrebbe favorire la raccolta di dati da parte degli ingegneri dei team. A favorire il loro lavoro sarà anche il meteo, con condizioni di cielo sereno e temperature nella media stagionale.

Ultimo dato ma non meno importante, la novità più chiacchierata è la presenza delle donne ai test. Si tratterà di una sessione aggiuntiva rispetto a quelle ufficiali ma della stessa durata, che andrà a chiudere il programma, nel pomeriggio della giornata di venerdì. Si tratta di una prima assoluta per il movimento rosa nelle corse, che potrebbe essere un banco di prova importante per tante ragazze che vorranno affacciarsi alla categoria full electric, seguendo le orme di Simona de Silvestro, Katherine Legge e altre campionesse.

L'elenco completo dei piloti e dei loro turni

La settimana di test vedrà ovviamente impegnati tutti i piloti annunciati che gareggeranno nel Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2024/25. L'unica differenza riguarda il nuovo team Kiro che, non avendo ancora ufficializzato la sua line-up piloti, girerà a Jarama con il “veterano” della squadra Dan Ticktum e il giovane tedesco David Beckmann: assente per ora il brasiliano Sérgio Sette Camara che a questo punto potrebbe non essere riconfermato dal team noto fino alla passata stagione come ERT. Qui la entry list completa.

Insieme a loro, come detto, scenderanno in pista nell'ultima giornata di test anche le ragazze, in una settima sessione aggiuntiva. Tra le presenze spiccano nomi del calibro di Tatiana Calderon (Maserati), Alice Powell (Envision), Bianca Bustamante (McLaren), Jamie Chadwick (Jaguar), Marta Garcia (Porsche), Sophia Floersch (Nissan) e Lilou Wadoux (Jaguar). Come nelle sessioni ufficiali, due piloti donne verranno schierate dai team tranne per Lola Yamaha, Kiro e Mahindra, che schiereranno una vettura sola.

Credits: fiaformulae.com

Il programma completo dei test di Jarama

La settimana di test comincerà il pomeriggio di martedì 5 novembre con la prima sessione ufficiale di tre ore dalle 14:00 alle 17:00 per poi proseguire mercoledì 6 novembre e giovedì 7 con due sessioni (una al mattino dalle 9 alle 12 e una al pomeriggio dalle 14 alle 17), con chiusura al venerdì con la sesta sessione ufficiale al mattino, mentre al pomeriggio ci sarà la sessione dedicata alle donne che chiuderà il programma.

Martedì 5 novembre Test Session 1: dalle 14 alle 17;

Mercoledì 6 novembre Test Session 2: dalle 9 alle 12; Test Session 3: dalle 14 alle 17;

Giovedì 7 novembre Test Session 4: dalle 9 alle 12; Test Session 5: dalle 14 alle 17;

Venerdì 8 novembre Test Session 6: dalle 9 alle 12; Women's Test Session: dalle 14 alle 17.



Non è prevista ovviamente la diretta dei test ma sarà possibile seguirli tramite LiveGP.it, che vi offrirà il recap a fine giornata con il riassunto delle varie sessioni e ulteriori approfondimenti da Jarama mentre team e piloti si preparano in vista dell'inizio della Season 11 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E.

Redazione