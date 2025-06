F1 | GP Spagna, le pagelle ai protagonisti

Oscar Piastri Norris vince il GP Spagna conquistando la sua settima vittoria in carriera. L'australiano, scattato dalla pole position, ha condotto in maniera autorevole la gara dall'inizio alla fine precedendo il compagno di squadra Lando Norris. A chiudere il podio troviamo Charles Leclerc davanti a George Russell e ad uno strepitoso Nico Hulkenberg. Ma vediamo i voti ai protagonisti del GP Spagna, nona prova del Mondiale di Formula 1 2025.

Oscar Piastri 10. Gara impeccabile per l’australiano, che conquista la quinta vittoria stagionale partendo dalla pole e dominando ogni fase della corsa. La sua gestione della gara, soprattutto dopo la safety car, è stata da manuale. Con questa prestazione, Piastri consolida la sua leadership nel mondiale.

Lando Norris 6,5. Secondo posto solido per il britannico, che completa la doppietta McLaren. Pur non riuscendo a impensierire Piastri, Norris ha mostrato consistenza e maturità, mantenendo la pressione sugli inseguitori e rafforzando la posizione del team in classifica costruttori. Ma per tentare l'assalto al Mondiale deve trovare più continuità e tenuta mentale..

Charles Leclerc 7,5. Il monegasco sfrutta al meglio le opportunità offerte dalla gara, conquistando un meritato terzo posto. La sua capacità di mantenere la calma e approfittare degli errori altrui dimostra una crescente maturità e determinazione.

George Russell 7. Quarta posizione per il pilota Mercedes, che ha saputo mantenere la concentrazione nonostante il contatto con Verstappen. La sua reazione matura e la capacità di capitalizzare sulla penalità dell'olandese gli hanno permesso di ottenere un risultato positivo per il team.

Nico Hülkenberg 10. Prestazione sorprendente per il tedesco della Sauber, che chiude in quinta posizione. La sua esperienza e abilità nel gestire le fasi cruciali della gara hanno portato a un risultato eccezionale per il team e punti pesanti che fanno balzare la Kick Sauber all'ottavo posto nella Classifica Costruttori.

Lewis Hamilton 6. Gara discreta per il sette volte campione del mondo, che termina sesto. Pur mostrando sprazzi del suo talento, Hamilton ha faticato a trovare il ritmo giusto per competere con i primi.

Isack Hadjar 7. Settima posizione per il giovane talento, che continua a impressionare con prestazioni solide e consistenti. La sua crescita costante lo rende una promessa sempre più concreta per il futuro della Formula 1.

Pierre Gasly 6,5. Buon risultato per il francese, che ha saputo chiudere una gara complessa con intelligenza e determinazione. Un risultato positivo che contribuisce al morale del team.

Fernando Alonso 7. Nono posto per il pilota di casa, che conquista i suoi primi punti stagionali. La sua esperienza e determinazione hanno fatto la differenza in una gara ricca di insidie.

Max Verstappen 4. Gara da dimenticare per l'olandese, coinvolto in un contatto con Russell che gli è costato una penalità di 10 secondi e tre punti sulla superlicenza. Il suo comportamento in pista è stato fortemente criticato, mettendo in discussione la sua leadership e sportività, oltre che dare un brutto colpo alle sue ambizioni mondiali.

Liam Lawson 5. Un weekend opaco per il neozelandese, che non riesce mai realmente a entrare nel ritmo della gara. Partito nelle retrovie, Lawson non ha trovato lo spunto né la consistenza necessaria per emergere nel traffico, faticando nella gestione delle gomme e nelle fasi di rilancio post safety car.

Gabriel Bortoleto 6,5. Weekend in ripresa per il brasiliano, che conferma l'ottimo rendimento a Barcellona della Kick Sauber. Bravo in qualifica, pecca da una ripartenza da safety car poco incisiva che, probabilmente, gli fa perdere l'opportunità di conquistare i suoi primi punti iridati.

Yuki Tsunoda 4. ultimo in qualifica, rimedia in gara chiudendo solo in P13. Se non si da una mossa sarà la prossima vittima del “cecchino” Helmut Marko.

Carlos Sainz 5. Nel weekend di casa ci si aspettava ben altro, e invece Sainz ha vissuto una gara sottotono, senza mai entrare davvero nel vivo della lotta per le posizioni che contano. Una qualifica non brillante lo ha costretto a rincorrere fin da subito, e il ritmo mostrato in gara non è stato sufficiente per risalire la china.

Franco Colapinto 6. Weekend ordinato per il rookie argentino, che continua ad accumulare esperienza senza particolari sbavature. Porta la vettura al traguardo in una gara condizionata dalla strategia e dalla posizione di partenza, ma è ancora distantissimo dal compagno di squadra.

Esteban Ocon 5. Dopo Monaco la Haas torna inspiegabilmente in fondo al gruppo. Weekend da dimenticare per il francese che viene battuto da Bearman in qualifica, e in maniera piuttosto netta, e anche in gara non ha lo stesso passo del giovane collega a cui arriva davanti solo per la penalità di quest'ultimo.

Oliver Bearman 5,5. Le premesse della qualifica autorizzavano ad un cauto ottimismo in vista della gara, dove a parte qualche bel duello con Lawson non trova mai il passo per poter stare nelle posizioni a ridosso della Top 10, retrocedendo in P17 dopo una penalità per track limits.

Andrea Kimi Antonelli 5,5. Incassa un altro ritiro per noie tecniche quando era tranquillamente in zona punti anche se distante dal resto dei top driver.

Alexander Albon 5. Dopo una serie di contatti in cui danneggia per ben due volte l'ala, si ritira mestamente dopo essere stato penalizzato per essere uscito di pista traendo un vantaggio. Semplicemente un weekend da dimenticare.

Vincenzo Buonpane