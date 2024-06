WRC | Rally Italia Sardegna, day-3: Ogier fora, Tanak vince per 2 decimi!

Ott Tanak chiude al comando il day-3 e vince Rally Italia Sardegna 2024 per soli due decimi di scarto su Sebastian Ogier. Una foratura condanna il nativo di Gap nel corso della decisiva Power Stage, l'estone di Hyundai Motorsport trionfa per la prima volta in stagione.

Ogier senza avversari, Tanak secondo

Hyundai Motorsport ha provato a recuperare terreno nei confronti di Sebastien Ogier nel corso dell'ultimo giorno di sfide. Il francese ha controllato la scena respingendo il deciso attacco da parte di Ott Tanak, unico in grado di impensierire il nativo di Gap.

Il transalpino, leader con oltre 6 secondi di margine dopo la SS13 e la disputa della SS14, si è tenuto davanti a tutti anche negli ultimi due segmenti, il #17 dello schieramento ha così potuto festeggiare il terzo sigillo del 2024 dopo le eccellenti performance di Croazia e Portogallo.

Ogier leader del Rally Italia Sardegna fino alla SS16- Credits: Toyota GR

Tanak sorprende Ogier che fora

La SS16, ultimo impegno del Rally Sardegna, ha tradito Ogier, apparentemente in controllo della situazione e sempre più vicino ad abbattere nella classifica di tutti i tempi il record di quattro affermazioni in Italia del connazionale Sebastien Loeb.

Una foratura ha tradito Ogier, sconfitto per soli 2 decimi di secondo. L'ex campione del mondo ha portato Hyundai davanti a Toyota, il 34enne ha automaticamente guadagnato anche il secondo posto nel Mondiale alle spalle di Neuville. Terza affermazione in carriera per Tanak in Italia, 20ma complessiva in carriera.

Lo Dani Sordo (Hyundai) ha concluso terzo nella graduatoria overall, lo spagnolo ha dovuto respingere nel finale ogni ipotetico ritorno da parte di Elfyn Evans. Il gallese di Toyota ha recuperato punti preziosi nei confronti di Thierry Neuville durante l'intero fine settimana, il #33 della classe Rally1 è virtualmente terzo con 0p di ritardo da Tanak e 18 lunghezze di scarto sul nativo di St. Vith.

Buona domenica, invece, per quest'ultimo, in lotta per il podio nel day-2 ed apparentemente in controllo della situazione. Il ‘Super Sunday’ sorride al belga di Hyundai, il migliore nelle quattro speciali disputate nel day-3.

Prossima tappa a fine giugno in Polonia, round che torna nel FIA World Rally Championship dopo una breve assenza.

Luca Pellegrini