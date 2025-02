F1 | Verso la stagione 2025: chi si candida al ruolo di possibile sorpresa?

La stagione 2025 di F1 si presenta come un'annata di totale rottura rispetto alla precedente. L'effetto domino nel mercato generato dall'annuncio di Hamilton in Ferrari, oramai più di un anno fa, e il crollo delle prestazioni di Red Bull, hanno aperto ad uno scenario in cui è difficile ipotizzare quale pilota e quale squadra possano uscirne vincente. Le sorprese potrebbero essere molte: ma quali saranno le più eclatanti?

Lawson, una stagione per ascendere tra i grandi

Potenzialmente, con sei piloti alla prima stagione completa in F1, di sorprese possono esserci parecchie. Per alcuni di loro può essere abbastanza facile prevedere come andranno le stagioni: da Antonelli, ad esempio, in linea di massima è lecito aspettarsi un rendimento inferiore a quello di Russell, ma non di molto e con un trend in crescita, con qualche alto che, a seconda della competitività della vettura, potrebbe consistere in un podio, in una pole o addirittura in una vittoria. Lo stesso dicasi per i tanti piloti che hanno cambiato squadra, da Hamilton a Sainz, da Ocon a Hulkenberg.

C'è però un pilota su cui le aspettative sono basse, e che potrebbe sorprendere: è Liam Lawson, che dopo due mezze stagioni chiamato come riserva tra il 2023 e il 2024 nella squadra satellite, finalmente nel 2025 debutterà a tempo pieno in F1. E non lo farà in una posizione comoda, ma in Red Bull, al fianco di Max Verstappen.

All'apparenza, per Lawson potrebbe esserci tutto da perdere: il compagno di box è il più ingombrante della griglia, il sedile è quello più rovente e la squadra non gode più del vantaggio tecnico che aveva fino all'inizio del 2024 (o perlomeno, non è assicurato in partenza). Però, se il neozelandese si gioca bene le sue carte potrà riuscire a dire la sua: dovrà infatti cercare di imparare il più possibile da Verstappen, magari senza partire con l'intenzione di batterlo, ma di rimanergli il più vicino possibile. Ovviamente, le sue prestazioni non dovranno essere deludenti, ma dovrà usare le prime gare per prendere le misure invece di andare subito all'attacco, accumulando esperienza e candidandosi ad una seconda parte di stagione da protagonista. Secondo noi, Lawson potrebbe essere la sorpresa in positivo del 2025.

Haas, finalmente il salto di qualità?

Nel 2024 della squadra americana si è visto qualcosa che in passato non era mai accaduto: c'è infatti stata una crescita nel corso dell'anno. Le stagioni sotto la guida di Gunther Steiner avevano infatti spesso visto generalmente delle buone partenze, ma poi, andando avanti nel corso dell'anno, le prestazioni si plafonavano, principalmente per il mancato sviluppo della vettura causa esaurimento budget.

Nel primo anno con Ayao Komatsu come Team Principal si è avuto invece un cambio di tendenza: l'inizio di stagione è stato più timido delle stagioni precedenti (sebbene i primi punti siano arrivati già a Jeddah), ma pian piano la squadra ha vinto la concorrenza, arrivando nel finale ad essere praticamente la quinta forza, e neanche tanto lontana da Red Bull e Mercedes. Alla fine è arrivato un settimo posto tra i costruttori, a causa delle buone prestazioni di Aston Martin a inizio anno e al doppio podio di Alpine in Brasile.

Ma il cambiamento più significativo si è avuto con l'avvio di una partnership con Toyota, che ha portato all'interno del team risorse finanziare e un importante know how tecnico. Quella che in passato era la squadra più “sgangherata” del Circus sta finalmente colmando il gap che la separava dagli altri team, tanto che a gennaio, per la prima volta, ha addirittura potuto permettersi una sessione di test a Barcellona con una vecchia monoposto, ed è in programma anche la costruzione di un nuovo simulatore. Se nel corso degli anni la squadra ha saputo tutto sommato galleggiare lontana dal fondo classifica (eccetto che nel 2021) con le pochissime finanze che aveva in dote, ci si chiede cosa potrà fare nel 2025 con un budget al livello degli altri team: lottare per il mondiale magari no, ma potrebbe essere veramente la sorpresa dell'anno. Anche la coppia di piloti, dopotutto, è estremamente valida: Esteban Ocon resta, al netto di qualche colpo di testa, un pilota estremamente veloce, oltre che oramai esperto, mentre Oliver Bearman in prospettiva è un futuro campione. Immaginarseli sul podio, forse, non è neanche così utopico.

Alfredo Cirelli