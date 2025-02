WorldSBK | Phillip Island, Gara 1: Bulega imprendibile, Razgatlıoğlu inseguitore

Al via la stagione 2025 di WorldSBK sulla pista di Phillip Island, dove il dominatore è stato Nicolò Bulega, che porta a casa la vittoria. Ad inseguirlo sono Toprak Razgatlıoğlu in seconda posizione e Álvaro Bautista in terza.

Bulega indisturbato in testa, lotta accesa per il secondo posto

Sul tracciato australiano ancora una volta in questo weekend il dominio è stato di Nicolò Bulega, che vince Gara 1 mantenendo la leadership dall'inizio alla fine, avendo conquistato la pole nel corso della mattinata. Il pilota italiano è riuscito a fare una buona partenza, guadagnando terreno sui suoi diretti inseguitori e creando il vuoto dietro di sè. Nessun problema per il numero #11 nè durante la gara nè durante il pit stop obbligatorio, che è stato il primo di tutto lo schieramento a fare, rispettando a pieno tutte le regole ed evitando ogni tipo di penalità.

Al secondo posto si piazza Toprak Razgatlıoğlu, che conquista il secondo gradino del podio dopo una gara particolarmente combattuta, che ha visto il pilota turco dover lottare insieme a Álvaro Bautista per mantenere il piazzamento. Terzo posto quindi per lo spagnolo, che riesce ad assicurarsi l'ultimo posto della Top 3 anche grazie ad un pit stop ben eseguito.

Medaglia di legno invece per Danilo Petrucci, che si piazza di poco alle spalle del gruppo di testa e riesce a concludere la gara davanti a un inaspettato Scott Redding, rilegato invece in quinta posizione nonostante le potenzialità dimostrate durante le prove libere.

Problemi tecnici per Iannone, out Van Der Mark

Nonostante i risultati delle prime sessioni di prove e della Superpole, questa prima gara non è andata come previsto per Andrea Iannone, che nel corso dei primissimi giri ha avuto dei problemi con la sua Ducati, che lo hanno costretto a retrocedere di qualche posizione e in qualche modo rinunciare a portare a casa un risultato degno di nota. Chiude la gara in sesta posizione dopo aver recuperato su parte del gruppo e si piazza davanti a Stefano Locatelli, Yamaha più veloce in pista, che occupa stabilmente la settima posizione.

Ottava piazza per Alex Lowes, prima vittima del regolamento dei pit stop con una penalità combinata per il fatto di non aver rispettato il tempo minimo stabilito da passare ai box. A chiudere la Top 10 sono Axel Bassani e Sam Lowes, che si piazzano in nona e decima posizione dopo essere entrati ai box insieme al gruppo dei diretti inseguitori di Bulega.

Gara da dimenticare invece per Michael Van Der Mark, vittima di una caduta in curva 1 a metà dei giri previsti proprio mentre stava lottando per la posizione con il suo compagno di squadra. Stessa sorte è toccata anche a Yari Montella e Remy Gardner: il pilota italiano è scivolato in curva 1 senza riportare conseguenze, mentre l'idolo di casa non ha concluso la prima gara del weekend a causa di un guasto tecnico che lo ha costretto a ritirarsi nelle fasi avanzate della gara a seguito di una caduta durante il primo giro.

WorldSBK | Phillip Island: I risultati di Gara 1

