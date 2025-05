WEC | 6h Spa: Ferrari contro tutti prima della trasferta di Le Mans

Nuovo attesissimo fine settimana per quanto riguarda il FIA World Endurance Championship con la 6h di Spa-Francorchamps. Cresce l’attesa per la terza tappa del campionato dopo l’avvincente 6h di Imola vinta dalla Ferrari 499P #51 di Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi.

Credits: Daniele Paglino

Ferrari x3?

Dopo due eventi, la 1812km del Qatar ed appunto la 6h di Imola, la Ferrari è saldamente in vetta alla classifica tra i piloti e tra i costruttori. Un vero rivale non è ancora stato trovato dal marchio di Maranello che ora proverà ad allungare sulla concorrenza in vista dell'impegnativa trasferta di Le Mans che commenteremo tra meno di un mese.

Ferrari vanta 92 punti contro i 63p di BMW ed i 53p di Toyota, la Rossa #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi è al top tra i piloti con 50p contro i 39p della Ferrari 499P privata #83 di Phil Hanson/Yifei Ye/Robert Kubica. Anche la terza piazza è occupata da una Ferrari, la #50 di Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina, attualmente a quota 38p.

Credits: Daniele Paglino

BMW, Alpine, Cadillac inseguono insieme a Toyota e Porsche. Menzione doverosa per l’ultimo costruttore citato che per ora sembra aver tirato i remi in barca faticando rispetto ai rivali, ricordiamo che la 963 #6 di Kevin Estre/Laurens Vanthoor è l’auto campione in carica e che la medesima vettura ha primeggiato con estrema facilità a Daytona nella Rolex 24 ed a Sebring nella 12h valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

A differenza della passata stagione le squadre dovranno fronteggiare il nuovo asfalto depositato nei mesi estivi del 2024. Toyota, Porsche, Cadillac e BMW hanno effettuato un test nelle Ardenne in vista della sfida di questo fine settimana, scelta non effettuata da Ferrari che ha preferito concentrarsi su una sessione privata in quel di Aragon.

Nell'entry list della 6h di Spa spicca la presenza di Pascal Wehrlein #6 e Nico Mueller #5 con Porsche Penske Motorsport. Matt Campbell e Mathieu Jaminet sono attesi infatti a Laguna Seca nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship e di conseguenza impossibilitati a gareggiare in Belgio.

Aston Martin mantiene quindi due piloti con le proprie LMH, mentre BMW ha scelto di correre con due piloti. In California avremo infatti regolarmente in pista Sheldon van der Linde e Dries Vanthoor.

6h Spa LMGT3: Corvette prova a gestire il primato in classifica

Corvette ha limitato i danni ad Imola ed attualmente è ancora al comando del FIA World Endurance Championship dopo due corse. La Chevrolet Z06 GT3.R #33 TF Sport di Ben Keating/Jonny Edgar/Daniel Juncadella svetta sulla concorrenza grazie all’affermazione ottenuta a Lusail ad inizio anno, evento con un punteggio extra vista la lunghezza superiore rispetto al round tricolore.

Sono 44 i punti a disposizione dell’auto americana contro i 33p di Finn Gehrsitz/Arnold Robin (Akkodis ASP Lexus #87) ed i 27p di Grégoire Saucy/Sébastian Baud/James Cottingham (United Autosports McLaren #59). Inseguono dopo una mediocre prestazione in Medio Oriente la Porsche 992 GT3-R #92 Manthey 1st Prhom di Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz e la BMW M4 GT3 EVO #46 WRT di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde, rispettivamente in prima e seconda piazza ad Imola dopo una bellissima lotta nel finale.

Credits: Daniele Paglino

In Belgio occhi puntati anche sulla Ferrari che ha mostrato in casa il proprio potenziale prima di finire contro le barriere con la vettura #21 VISTA AF Corse alla Rivazza 2 in seguito ad un contatto contro la BMW #46 WRT. François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera sono confermati al volante dell’auto citata, mentre con la gemella #54 ritroveremo Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon.

Sabato e non domenica la 6h di Spa-Francorchamps dalle 13.00. La diretta come sempre verrà offerta da Discovery +, Eurosport e da Sky Sport oltre ovviamente a FIA WEC TV con la sottoscrizione dell’apposito abbonamento sul sito ufficiale del campionato

Luca Pellegrini