WorldSSP | Estoril, Gara 1: Debise si impone, Manzi batte Öncü e avvicina il titolo

Sotto il sole di Estoril la WorldSSP ha offerto una prima gara decisamente accesa, vinta da un concreto Valentin Debise sulla Ducati Panigale V2 di Renzi Corse con uno scarto di solamente quattro decimi su Stefano Manzi, bravo a recuperare dal 13° posto della qualifica e, soprattutto, a imporsi nell'ultimo giro su Can Öncü. Il secondo posto ha permesso all'italiano di consolidare la leadership nella classifica piloti, portando a 64 i punti di vantaggio su Öncü. Grande recupero per Jeremy Alcoba, partito 24° e settimo al traguardo, ma è da evidenziare anche il nono posto di Raffaele De Rosa con la QJ SRK 800 RS.

LA CRONACA DELLA GARA

Allo spegnimento dei semafori Manzi ha impiegato poco tempo ad inserirsi nel gruppo di testa, nel quale Debise e Öncü hanno iniziato a battagliare in compagnia di Alberto Surra, Philipp Oettl e Marcel Schroetter. Proprio quest'ultimo è uscito dalla contesa al nono giro, lasciando la battaglia a sei per la vittoria. Tantissimi i sorpassi valevoli per la prima posizione, alternata più volte tra le mani di Debise, Manzi e Öncü, il più eccentrico considerando gli attacchi portati a termine nella prima staccata.

DEBISE REGOLA TUTTI, MANZI IPOTECA IL TITOLO?

Il coraggio, però, non è bastato, con il turco di Evan Bros che nei km finali ha prestato il fianco a Debise, salito dal terzo al primo posto nell'arco di pochi secondi grazie al doppio sorpasso effettuato a quattro giri dalla fine in curva uno. Il francese ha tenuto sotto controllo la situazione, lasciando Öncü nelle grinfie di Manzi. Confronto tra compagni di squadra che, proprio nell'ultimo giro, si è deciso a favore del leader del WorldSSP, il cui secondo posto potrebbe rappresentare un buon modo per ipotecare il titolo. Manzi ha addirittura provato a chiudere il gap su Debise nel corso del passaggio finale, ma la Ducati non ha perso inerzia e Debise ha potuto festeggiare il secondo successo in tre gare, siglando peraltro il terzo podio consecutivo. Guardando al campionato, domani Öncü sarà obbligato a vincere perché, in caso contrario, a Manzi basterebbe una Top10 per conquistare il titolo.

GRANDE RIMONTA DI ALCOBA, DE ROSA NONO CON LA QJ

Giù dal podio Philipp Oettl, davanti a Lucas Mahias di appena 50 millesimi sotto la bandiera a scacchi, con Surra sesto ad osservare il fotofinish tra i due a qualche metro di distanza. Come accennato in apertura, rimonta entusiasmante per Jeremy Alcoba in sella alla Kawasaki ZX-6R, qualificatosi 25° e autore di una recupero furioso. Non da meno Jaume Masia, 8° al traguardo al termine di una corsa iniziata al 16° posto. Quanto a QJ Motor, Raffale De Rosa ha sì perso un po' di terreno rispetto a quanto visto nel giro secco, ma la prestazione è stata comunque convincente, tanto da completare Gara 1 al nono posto davanti a Xavi Cardelus.

Peccato, invece, per l'amaro epilogo della corsa di Federico Caricasulo, caduto insieme a Matteo Ferrari al 12° giro. Anche Tom Booth-Amos non ha trovato grandi soddisfazioni nella prima manche portoghese, anzi. La Triumph dell'inglese, infatti, si è spiaggiata nella ghiaia a causa di una caduta occorsa a quattro giri dalla fine, incidente che ha fatto perdere il terzo posto ad Amos nella classifica piloti, a favore di Masia. Appuntamento con la seconda gara domani alle 13:35.

WORLDSSP | ESTORIL, RISULTATI GARA 1