IMSA | Tutti all’inseguimento di Porsche, il 2025 scatta da Daytona

Parte come sempre da Daytona la stagione 2025 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship, il più importante campionato americano riservato alle GT ed ai prototipi. Tantissime le novità dell’edizione che ci apprestiamo a vivere, nuovamente indetta da gennaio ad ottobre con undici eventi.

Non cambia il calendario, quattro classi in pista

Resta quindi intatto il calendario anche se come sempre non tutte le classi saranno sempre contemporaneamente in pista in ogni round. Le GTP non disputeranno infatti la corsa presso il Canadian Tire Motorsport Park o la tappa riservata alle GTD PRO ed alle GTD al VIRginia International Raceway.

IMSA riparte da Daytona - Credits: Courtesy to IMSA

Le GTP mantengono lo status di classe regina, mentre le LMP2 continueranno a correre in alcuni selezionati appuntamenti. La 24h di Daytona, la 12h Sebring, la 6h di Watkins Glen, la 6h di Indianapolis e la Petit Le Mans di Road Atlanta rientreranno ancora una volta nella Michelin Endurance Cup, speciale classifica che prende in considerazioni i risultati ottenuti in queste specifiche prove. Il resto dell’anno le gare mantengono una durata da 2h e 40 minuti ad eccezione delle gare Long Beach e Detroit (1h e 40).

GTP, Porsche prova a regnare ancora

Porsche Penske Motorsport ha dominato l’ultima stagione dell’IMSA WTSC imponendosi nella classifica piloti, team e costruttori. Felipe Nasr torna al volante dell’auto #7, il brasiliano ha ottenuto l’acuto anche nell’ultima Rolex 24 insieme a Dane Cameron, Josef Newgarden e Matt Campbell.

Quest’ultimo torna con il sudamericano full-time nel 2025 in IMSA con la gemella #6 insieme a Matthieu Jaminet, la coppia ha ottenuto il titolo 2022 in GTD PRO con una Porsche schierata dal team Pfaff Motorsports. Nasr, invece, dividerà il volante con Nick Tandy, precedentemente impegnato sulla #6. Nelle prove di durata vedremo all’opera anche i campioni del mondo hypercar 2024 Kevin Estre e Laurens Vanthoor, rispettivamente attesi sulla #6 e sulla #7.

Credits: Porsche Motorsport

Come accaduto nel 2023 e nel 2024 spiccano anche due Porsche 963 private con JDC MotorSports #85 e Proton Competition #5. Partecipazione full-time per Tijmen van der Helm / Gimmi Bruni (Bryce Aron/Pascal Wehrlein) con la #85. Il nostro connazionale prende il posto di Richard Westbrook dopo aver corso un anno con la Porsche 963 #5 Proton Competition. Debutto in North America ed a Daytona, invece, per l’ex campione DTM e FIA Formula E Wehrlein, atteso ad una nuova significativa sfida con il team statunitense.

Neel Jani/Nico Pino/Tristan Vautier, invece, sono confermati con Proton Competition, squadra di Christian Ried che parallelamente ritroveremo anche nel Mondiale Endurance come unico team privato del brand di Stoccarda.

* tra le parentesi sono indicati i piloti presenti nell’Endurance Cup oppure esclusivamente a Daytona

Cadillac (Ri)accoglie WTR Andretti

Dopo una breve parentesi con Acura, Wayne Taylor Racing with Andretti torna in pista con Cadillac Racing per l’intero IMSA WTSC 2025. Cambia il marchio, ma non gli equipaggi con Filipe Albuquerque/Ricky Taylor #10 (Will Stevens/Brendon Hartley) e Colton Herta/Jordan Taylor #40 (Kamui Kobayashi).

Per General Motors non ci sarà più Chip Ganassi Racing che nel 2023 e nel 2024 aveva corso con la nota Cadillac #01 affidata a Renger van der Zande ed a Sébastien Bourdais. Confermata, invece, la Cadillac #31 Whelen Engineering con Jack Aitken accanto all’ex campione GTLM Earl Bamber. Il britannico ed il neozelandese che correrà anche nel FIA World Endurance Championship divideranno l’abitacolo con l’ex volto di FIA F2 Frederik Vesti.

Credits. Whelen Motorsport



Shank Racing torna con Acura

Ritorno in IMSA WTSC per Meyer Shank Racing w/ Curb Agajanian con due Acura ARX-06. Il team regolarmente iscritto nella NTT IndyCar Series riparte da Daytona dopo una stagione d’assenza ed il titolo ottenuto nella stagione 2022 con le DPi grazie a Tom Blomqvist e Colin Braun.

Il britannico e l’americano, vincitori nella Rolex 24 del 2023 e del 2024 (sanzionati successivamente per un’infrazione con le pressioni delle gomme), ritrovano il volante dell’Acura #60, la coppia sarà accompagnata dal sei volte campione IndyCar Scott Dixon e dallo svedese Felix Rosenqvist. Nuovo impegno per il primo citato, regolarmente al volante di Cadillac Racing con Ganassi negli ultimi due anni.

Menzione speciale, invece, per l’Acura #93 con il già citato van der Zande oltre a Nick Yelloly che inizia una nuova sfida dopo aver corso e vinto in GT e tra i prototipi con BMW M Motorsport. L’olandese ed il britannico verranno supportati durante l’anno dal giapponese Kakunoshin Ohta e dal campione in carica IndyCar Alex Palou.

Foto. Shank Racing

BMW Motorsport, nuovi equipaggi per il 2025

Piccola modifica nel team BMW M Team RLL per l’IMSA WTSC 2025 con Sheldon van der Linde/Marco Wittmann a bordo dell’auto #25 e Dries Vanthoor/Phillip Eng con della #24. Ad eccezione dell’ultimo citato, tutti debutteranno in IMSA a tempo pieno, van der Linde e Vanthoor correranno parallelamente anche nel Mondiale Endurance.

Presenti in pista con BMW anche Kevin Magnussen/Raffaele Marciello (#24) e Robin Frijns/René Rast (#25). BMW insegue l’ipotetico terzo acuto in GTP con la propria vettura dopo la doppietta nell’ultima Battle on the Bricks in quel di Indianapolis lo scorso settembre.

Credits: BMW Motorsport

Lamborghini presente

A differenza di quanto accade nel FIA WEC, Lamborghini porterà una SC63 in azione con i colori ufficiali nelle cinque tappe della Michelin Endurance Cup. Prima volta a Daytona per la SC63 che nel 2024 aveva disertato la manifestazione nel ‘World Center of Racing’ per concentrarsi in vista del debutto in quel di Sebring.

Il campione 2024 DTM Mirko Bortolotti, Mr Macau Edoardo Mortara, l’ex volto di F1 Daniil Kvyat e l’ex titolare nella NTT IndyCar Series Romain Grosjean sono attesi regolarmente in azione nel primo impegno stagionale per il prototipo tricolore che a differenza degli altri corre con telaio Ligier.

Ricordiamo, invece, l’assenza dell’Aston Martin Valkyrie Hypercar che esordirà a Sebring e non a Daytona. Il brand britannico sarà regolamente in azione nella 1812km del Qatar valida per il FIA World Endurance Championship prima dell’impegno Oltreoceano da metà marzo.

Credits: Courtesy to IMSA

LMP2, 12 unità presenti con tanta qualità

Tanta qualità in GTP, ma anche in LMP2 con dodici Oreca 07 Gibson presenti in azione. Inter Europol by PR1/Mathiasen Motorsports saranno due entità differenti nel 2025 dopo aver ottenuto il titolo 2024 con la solida coppia composta da Nick Boulle/Tom Dillmann.

Il francese torna all’attacco con l’esperto Jon Field a bordo dell’auto #43 Inter Europol Competition con il portoghese volto della FIA Formula E Antonio Felix Da Costa e l’ex pilota di United Autosports Bijoy Garg. PR1 Mathiasen Motorsports, invece, scommetterà su Mathias Beche/Rodrigo Sales #52 (Benjamin Pedersen/Ben Keating).

P. J. Hyett riporta AO Racing in LMP2 oltre gli impegni in GTD PRO di cui parleremo domani. La squadra americana che con TF Sport ha vinto l’European Le Mans Series accoglie il già citato Dane Cameron a tempo pieno, mentre Christian Rasmussen e Jonny Edgar compariranno nello schieramento in alcune corse.

Credits. Inter Europol Competition

Conferma per Mikkel Jensen/Steven Thomas/Hunter McElrea/Charles Milesi con TDS Racing, esordio per Sébastien Bourdais con l’Oreca 07 Gibson #8 Tower Motorsport con John Farano (Sebastian Alvarez/Job van Uitert).

United Autosports USA avrà due unità al via con Ben Hanley/Nick Boulle/Oliver Jarvis/Garnet Patterson #2 e Dan Goldburg/Paul Di Resta/James Allen/Rasmus Lindh #22, In LMP2 rientra anche CrowdStrike Racing by APR #04 dopo una assenza dal mondo delle corse tra IMSA WTSC e SRO America. George Kurtz, CEO dell’azienda di sicurezza informatica, in difficoltà lo scorso luglio con un problema globale, torna impegnato in pista con il futuro volto di Peugeot Malthe Jakobsen, Toby Sowery e l’alfiere di Andretti per la NTT IndyCar Series Colton Herta.

Equipaggio rivisto, invece, per Era Motorsport con Paul-Loup Chatin/Ryan Dalziel/David Heinemeier Hansson/Tobias Lütke. Il team citato riparte dopo aver ottenuto nel 2024 la gioia a Daytona e successivamente a Sebring con Dwight Merriman/Ryan Dalziel/Christian Rasmussen/Connor Zilisch.

Credits: Courtesy to IMSA

Menzione finale per tre unità. Prima volta per Pratt Miller Motorsports in LMP2 oltre ai programmi in GTD PRO con James Roe/Pietro Fittipaldi #73 (Chris Cumming/Callum Ilott), mentre resta protagonista Riley con Gar Robinson/Felipe Fraga #74 (Josh Burdon/Felipe Massa). Ultima, ma non meno importante, anche l’Oreca #83 AF Corse con Luis Perez Companc, il vincitore della 24h Le Mans 2024 Nicklas Nielsen ed il campione LMP2 PRO AM European Le Mans Series 2024 Matthieu Vaxiviere.

Domani il capitolo riservato alle GTD PRO ed alle GTD

Luca Pellegrini