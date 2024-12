F1 | Red Bull sceglie Liam Lawson per la stagione 2025

Alla fine la decisione è arrivata: dopo aver annunciato ieri l'appiedamento di Sergio Perez, la Red Bull ha finalmente comunicato chi correrà il prossimo anno al fianco di Max Verstappen. Il prescelto è Liam Lawson, promosso così nel team maggiore dopo la pur breve esperienza in Racing Bulls.

Lawson, prima stagione da titolare

Per il pilota neozelandese classe 2002, quella del prossimo anno sarà la prima stagione completa in F1: finora ha infatti disputato soltanto undici Gran Premi, cinque nel 2023 e sei nel 2024, dapprima in sostituzione dell'infortunato Daniel Ricciardo e poi sempre al posto dell'australiano ormai appiedato, ottenendo come migliore risultato un nono posto in tre occasioni. Un inizio che è bastato per convincere i vertici Red Bull, andando ad arricchire un curriculum che lo ha visto piazzarsi al terzo posto in Formula 2 nel 2022 e al secondo in DTM nel 2021, quest'ultimo al volante di una Ferrari 488 del team AF Corse supportato da Red Bull.

Sebbene da un certo punto di vista appare difficile poter fare peggio di quanto raccolto nell'ultima stagione da Sergio Perez, Lawson sarà chiamato ad un compito molto difficile, ossia quello di non deludere un ambiente estremamente volubile come quello Red Bull: passare da astro nascente a scarto del programma giovani a Milton Keynes potrebbe infatti rivelarsi un processo estremamente rapido.

Chi al suo posto in Racing Bulls?

Lawson ha quindi vinto il ballottaggio interno con Yuki Tsunoda, che forse dopo i test disputati a Yas Marina con la Red Bull sperava di essersi guadagnato la promozione. Al giapponese non resterà che dare il meglio di sé per dimostrare ai vertici della squadra di aver commesso un errore.

Il posto di Lawson sarà preso da Isack Hadjar, secondo quest'anno in F2, che nella conferenza stampa post gara di Lusail si è fatto scappare di aver già firmato un contratto per il 2025. L'unica altra alternativa vagamente consistente sembrava essere quella di Franco Colapinto, ma dopo il furore generato dal suo esordio in F1, le sue quotazioni sembrano essersi abbassate di parecchio.

Le dichiarazioni di Lawson e Horner

Essere annunciato come pilota Oracle Red Bull Racing è un sogno, qualcosa che ho desiderato e per cui ho lavorato fin da quando avevo otto anni. Finora è stato un viaggio incredibile. Voglio ringraziare di cuore tutto il team VCARB per il loro supporto, le ultime sei gare hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia preparazione per questo prossimo passo. Voglio anche ringraziare Christian, Helmut e tutta la famiglia Red Bull per aver creduto in me e avermi dato questa opportunità. Sono super entusiasta di lavorare al fianco di Max e imparare da un campione del mondo, non ho dubbi che imparerò dalla sua competenza. Non vedo l'ora di iniziare! Liam Lawson

Sono lieto di annunciare che Liam Lawson si unirà al Team nel 2025. Le prestazioni di Liam nel corso dei suoi due stint con Visa Cash App Racing Bulls hanno dimostrato che non è solo in grado di ottenere risultati importanti, ma che è anche un vero pilota, che non ha paura di confrontarsi con i migliori e arrivare primo. Il suo arrivo prosegue la lunga storia del Team di promozione all'interno del Red Bull Junior Programme e segue le orme di piloti vincitori di campionati e gare come Sebastian Vettel e, naturalmente, Max Verstappen. Non c'è dubbio che correre al fianco di Max, quattro volte campione e senza dubbio uno dei più grandi piloti mai visti in F1, sia un compito arduo, ma sono sicuro che Liam potrà raccogliere questa sfida e offrirci risultati eccezionali l'anno prossimo. Christian Horner

Alfredo Cirelli