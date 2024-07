IndyCar | Iowa, qualifiche: Herta coglie la prima pole su ovale, McLaughlin infrange il record della pista

Saranno Colton Herta e Scott McLaughlin a scattare dalla pole position nelle due sfide in programma sull'ovale dell'Iowa, valevoli per i round 11 e 12 della IndyCar Series 2024. Il doppio giro cronometrato realizzato da ciascuno dei 27 piloti al via delle qualifiche ha infatti decretato gli schieramenti di partenza del double-header sull'impianto di Newton, il primo dei quali (ovvero la Hy-Vee Homefront 250) scatterà quando in Italia saranno le 2 di notte.

Prima pole per Herta su ovale

Se da un lato Colton Herta ha ottenuto la sua prima pole position in carriera su un tracciato ovale, dall'altro è stato Scott McLaughlin ad ottenere il nuovo primato sull'ovale da 894 miglia. Il pilota del team Penske, in quella che è stata la prima qualifica della storia con la nuova tecnologia ibrida, ha infatti battuto il record che resisteva da ben dieci anni e stabilito da Helio Castroneves, girando alla velocità media di 188.248 mph contro i 186.809 mph del record precedente. Un incremento prestazionale sicuramente favorito dalla recente asfaltatura dell'autodromo, che ha reso la pista sensibilmente più veloce e consentito all'australiano di centrare la seconda pole dell'anno su ovale, dopo quella ottenuta a Indianapolis.

Newgarden e Power in difficoltà

Chi comunque potrà scattare davanti a tutti nella gara in programma tra poche ore è Colton Herta. Lo statunitense del team Andretti ha messo a segno un primo giro al top in 187,655 mph, anche se si è ritrovato alle prese con la possibilità di potersi riqualificare dopo che è stato riscontrato un malfunzionamento al suo sistema ibrido.. Il team ha poi deciso di non rimandare in pista il californiano, che ha potuto quindi festeggiare la sua prima pole su ovale (la tredicesima della sua carriera) ed il quarto tempo nella gara di domenica. Al suo fianco, nella gara di stanotte, troverà lo stesso McLaughlin, mentre in difficoltà sono apparsi i compagni di squadra di quest'ultimo: Josef Newgarden, che ha vinto le ultime tre gare del campionato, ha realizzato il 22esimo ed il 14esimo giro più veloce nei due giri. Will Power, autore di sette pole su questa pista, si è invece piazzato quarto e 23esimo, dopo aver sfiorato la sua macchina dal muro della curva 2 al secondo giro.

Il via della prima gara alle 2:00 italiane

Per quanto riguarda la Hy-Vee Homefront 250 in programma stanotte, il leader del campionato Alex Palou ha ottenuto il terzo tempo con 186.841 mph, precedendo nell'ordine Will Power, Scott Dixon e Pato O'Ward. Soltanto 26esima la rientrante Katherine Legge, in pista con la vettura del Dale Coyne Racing.

Marco Privitera

Griglia di partenza della Hy-Vee One Step 250

1. (26) Colton Herta, Honda, 187.655 mph

2. (3) Scott McLaughlin, Chevy, 187.526

3. (10) Alex Palou, Honda, 186.841

4. (12) Will Power, Chevy, 186.328

5. (9) Scott Dixon, Honda, 186.208

6. (5) Pato O'Ward, Chevy, 186.074

7. (7) Alexander Rossi, Chevy, 186.039

8. (14) Santino Ferrucci, Chevy, 185.405

9. (11) Marcus Armstrong, Honda, 185.337

10. (28) Marcus Ericsson, Honda, 185.271

11. (60) Felix Rosenqvist, Honda, 185.196

12. (15) Graham Rahal, Honda, 184.810

13. (8) Linus Lundqvist, Honda, 184.659

14. (21) Rinus VeeKay, Chevy, 184.336

15. (66) David Malukas, Honda, 184.151

16. (6) Nolan Siegel, Chevy, 183.749

17. (78) Agustin Canapino, Chevy, 183.632

18. (30) Pietro Fittipaldi, Honda, 183.623

19. (18) Jack Harvey, Honda, 183.556

20. (27) Kyle Kirkwood, Honda, 183.504

21. (77) Romain Grosjean, Chevy, 183.453

22. (2) Josef Newgarden, Chevy, 182.763

23. (45) Christian Lundgaard, Honda, 181.521

24. (41) Sting Ray Robb, Chevy, 177.530

25. (20) Ed Carpenter, Chevy, 176.838

26. (51) Katherine Legge, Honda, 176.225

27. (4) Kyffin Simpson, Honda, 175.866