Race of Champions | Vettel torna in pista con tanti campioni a Sydney

A poco più di due anni dall’ultima edizione, la Race of Champions è pronta a riaccendere i motori. Sarà l’Accor Stadium di Sydney a fare da teatro alle sfide tra i campioni di ieri e di oggi di tantissime categorie. Tra i nomi più attesi c’è sicuramente quello di Sebastian Vettel, che tornerà così in pista in una competizione ufficiale dopo i test con Porsche in ottica Le Mans.

Vettel e Mick Schumacher tra i più attesi, tanti i rallisti in azione

Nel corso degli anni, la Race of Champions è diventata un appuntamento sempre più interessante in cui vedere a confronto piloti di categorie molto diverse tra loro. Tanti protagonisti della F1, attivi e non, si sono cimentati in questa particolare competizione, e anche il 2025 vedrà alcuni dei nomi più noti scendere in pista. Tra questi il più atteso è forse il vincitore dell’edizione 2015 Sebastian Vettel, insieme a Valtteri Bottas. Il finlandese ormai da tempo passa buona parte dell’anno in Australia, e non poteva certo mancare in un’occasione simile.

Restando in tema di piloti finnici, sarà interessante rivedere all’opera Heikki Kovalainen, ormai rallista a tempo pieno. Insieme a loro sarà della partita anche un grande estimatore dell’evento come David Coulthard, mentre non poteva mancare Mick Schumacher, in arrivo dritto da Doha, dove ha disputato la prima uscita stagionale del WEC con Alpine. Nella pattuglia dei piloti a ruote scoperte farà il suo debutto Victor Martins, vincitore del campionato F3 nel 2022.

Tra gli assi del traverso fa piacere certamente ritrovare Sebastien Loeb, quattro volte vincitore da queste parti, con anche una Race of Nations portata a casa. Molto interessante sarà la sfida in famiglia tra Oliver e Petter Solberg. Debutto invece per il padrone di casa Hayden Paddon e per un astro nascente dal cognome impegnativo: Max McRae, figlio di Alister e nipote di Colin. A proposito di giovani, attenzione anche a Louis Sharp, fresco vincitore del campionato GB3.

Dal mondo Stock car, invece, ecco Will Brown, fresco protagonista della F. Regional Oceania, l’immancabile Jamie Whincup, Chaz Mostert e, direttamente dagli States, Kurt Busch. Spazio anche ai piloti del mondo Rally Raid e WRX, con Mathias Ekstroem, Joahn Kristofferson e Toby Price protagonisti, quest’ultimo appena passato dalle due alle quattro ruote alla Dakar. Molly Taylor sarà l’unica quota rosa presente, mentre sarà della partita anche il funambolico e sempre simpatico Travis Pastrana.

Sfida in due giorni a Sydney

Saranno due giorni intensi quelli che ci apprestiamo a vivere nella città simbolo del New South Wales, che nel 2000 ospitò i Giochi Olimpici estivi. Venerdì 7 marzo si terrà la Race of Nations, con i piloti a sfidarsi raggruppati in squadre in base alla nazionalità. Sabato 8, invece, sarà la volta della Race of Champions, un tutti contro tutti che non ammetterà sconti.

Come sempre, i protagonisti sono stati suddivisi in sei gruppi da tre piloti ciascuno, con Sebastien Loeb e Mick Schumacher a fare da “teste di serie” e ad attendere i rivali nelle sfide dirette, ai quarti di finale. Una “wild card” nel primo gruppo sarà riservata al vincitore della eRoc, che si terrà nel pomeriggio (australiano) di venerdì.

Il tabellone della giornata di sabato

L’azione in pista venerdì 7 e sabato 8 marzo inizierà alle 19:25 locali, le 9:25 italiane, e si protrarrà in entrambi i casi per due ore. La diretta live dell’evento sarà visibile sul sito ufficiale dell’evento. Appuntamento al weekend, dunque, per il ritorno di uno degli eventi più attesi dell’inverno motoristico.

Nicola Saglia