WorldSSP | Cremona, Gara 2: Stefano Manzi fa doppietta

Nel pomeriggio nuvoloso di Cremona è ancora una volta Stefano Manzi a portare a casa la vittoria di Gara 2 di WorldSSP che si porta dietro Tom Booth-Amos e Jaume Masià. Buona gara anche per Filippo Farioli, sesto al traguardo.

Stefano Manzi vince ancora

Un ultimo giro infuocato sul circuito di Cremona ha visto Stefano Manzi tagliare il traguardo per primo. Il pilota Yamaha nel weekend italiano si dimostra ancora una volta imbattibile e colleziona due vittorie importantissime per la lotta al titolo mondiale. Lo insegue da vicino Tom Booth-Amos che anche in Gara 2 si dimostra competitivo su questo circuito. Terzo posto amaro per Jaume Masià. Il pilota spagnolo ha da subito preso la testa della corsa, riuscendo anche a costruire un piccolo vantaggio sugli avversari. Ma negli ultimi giri, si è dovuto arrendere alla superiorità di Stefano Manzi. Comunque un'ottima gara per Jaume Masià che conquista il suo primo podio in questa categoria.

Chiude ai piedi del podio Lucas Mahias che non ha trovato il passo per poter rimanere insieme al gruppo di testa, ma è stato protagonista di una gara solida. Lo insegue l'olandese Bo Bendsneyder che chiude in quinta posizione. Alle loro spalle Filippo Farioli. Una bella gara per il pilota italiano che ha dovuto scontare un long lap penalty a causa di un contatto con Simon Jespersen che ha portato alla caduta del pilota danese. Ottavo al traguardo Jeremy Alcoba, inseguito da Federico Caricasulo che si rifà dopo la sfortunata gara di ieri.

Ancora tante cadute!

Anche Gara 2 è stata caratterizzata dalle numerose cadute e dai tanti ritiri. Grande peccato per Valentin Debise caduto negli ultimi giri della gara. Il pilota francese del team Renzi Corse, si trovano con il gruppo di testa ed era in lotta per il podio. Caduta anche per Niccolò Antonelli. Quello italiano è un weekend da dimenticare per Can Öncü. Il pilota turco, dopo la caduta in Gara 1, nella giornata di sabato, non è riuscito a trovare il ritmo per rimanere con il gruppo di testa e nella seconda metà di gara è stato costretto al ritiro a causa di un problema sulla sua moto.

WorldSSP | Cremona: i risultati di Gara 2

Credits: WorldSBK

Giulia Pea