WorldSBK | Cremona: Nicolò Bulega: "La vittoria più importante"

Un inizio perfetto per Nicolò Bulega sul tracciato di Cremona nel quarto round stagionale di WorldSBK. Il pilota del team Aruba.it Racing, dopo aver conquistato la Superpole, si è imposto anche in Gara 1, portando a casa la vittoria nella sua gara di casa.

Un sabato perfetto

Sul tracciato di Cremona, Nicolò Bulega si è dimostrato sin da subito competitivo. Nella giornata di venerdì, il pilota italiano ha chiuso entrambe le sessioni di prove libere in testa alla classifica, mandando un chiaro messaggio ai suoi avversari: è lui l'uomo da battere. Anche nella giornata di sabato, la musica non è cambiata. Il pilota Aruba.it Racing ha sfruttato a pieno la sua Panigale V4R, imponendosi davanti a tutti nella Superpole, in 1.27.866, conquistando così la partenza dalla pole position per Gara 1.

Credits: Aruba.it Racing

Nel sabato pomeriggio, poi, Nicolò Bulega ha portato a casa un'altra vittoria stagionale in Gara 1, allungando il suo vantaggio nella classifica mondiale. Il suo diretto avversario al titolo, Toprak Razgatlıoğlu ha provato a far fronte al dominio del pilota Ducati, mettendosi in testa nei primi giri della gara. Ma alla fine si è dovuto arrendere anche lui alla superiorità del pilota italiano. Fino a questo momento è un weekend perfetto per Nicolò Bulega che può lasciarsi alle spalle le frustrazioni del round olandese.

Nicolò Bulega: “Una vittoria incredibile davanti ai tifosi italiani”

Vedendo i risultati del weekend fino a questo momento, non si direbbe che il tracciato di Cremona non è il circuito preferito di Nicolò Bulega. Questo tracciato, infatti, non si adatta allo stile di guida del pilota italiano: “Ora mi piace un po' di più. Per il mio stile di guida, devo pensare troppo, specialmente nel primo settore che è molto lento e non mi piacciono questo tipo di curve. Ma è lo stesso per tutti, quindi provo a spingere al cento per cento. Una vittoria incredibile davanti a molti tifosi italiani".

È una vittoria speciale per il pilota italiano che dichiara: “Per me questa è la vittoria più importante nel campionato WorldSBK. Perché lo ripeto, non mi piace questo circuito, non mi aspetto di essere veloce qui. Dopo Assen ero molto deluso e avevo bisogno una vittoria, ma sapevo prima di venire qua che vincere qui sarebbe stato difficile. Ma alla fine ce l'ho fatta, ed è molto speciale. Significa che se posso vincere a Cremona, che è la mia pista peggiore, rimango abbastanza positivo per le prossime gare”.

Giulia Pea