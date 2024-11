Formula E | Test Jarama, day 2: Gunther in testa con DS Penske

La seconda giornata dei test prestagionali di Formula E sul circuito di Jarama si conclusa con Maximilian Gunther a dettare il passo con DS Penske: il tedesco ex-Maserati ha preceduto nel pomeriggio Dan Ticktum con la nuova scuderia Kiro e il suo compagno Jean-Eric Vergne, mentre Jake Hughes si è preso gli onori con Maserati nella sessione mattutina.

Pomeriggio: Gunther detta il passo, sorpresa Kiro

Cominciamo dal pomeriggio dove abbiamo visto i tempi più veloci di giornata: Ticktum è rimasto in testa per grande parte della giornata prima di venire superato nell’ultima ora da Gunther che, nel suo tentativo in configurazione qualifica (350kW), ha segnato un 1:28.408 per portarsi in cima alla classifica nella Test Session 3. Il pilota tedesco, che appare già in forma dopo il terzo tempo segnato nella prima sessione di ieri, ha preceduto così di 31 millesimi il britannico di casa Kiro (brand con powertrain Porsche).

Seguono a 152 e 156 millesimi i loro rispettivi compagni Jean-Eric Vergne (DS Penske) e David Beckmann (Kiro), subito dietro abbiamo le due Mahindra con Nyck de Vries davanti ad Edoardo Mortara. Settimo tempo per Nick Cassidy (Jaguar) a 222 millesimi a Gunther, più dietro abbiamo Zane Maloney con la prima Lola Yamaha ABT con 377 millesimi di ritardo. Jake Dennis (Andretti) e Mitch Evans (Jaguar) completano la top 10 da segnalare solo una breve bandiera rossa per riparazioni alle barriere e un’escursione sulla ghiaia di Robin Frijns (Envision).

Credits: FIA Formula E

Mattina: Hughes davanti con Maserati

Gruppo Stellantis protagonista anche nella mattinata con Jake Hughes che con la Maserati è stato il più veloce in una Test Session 2 di Jarama che ha visto già tempi più veloci rispetto alla prima mezza giornata di ieri. Il giovane britannico, tornato nel team monegasco dopo gli ultimi anni trascorsi alla Neom McLaren, ha stampato un 1:28.604 per stare davanti ai suoi connazionali Jake Dennis (Andretti) e Dan Ticktum (Kiro) di rispettivamente 81 e 301 millesimi di secondo.

Quarto tempo per il campione del mondo Pascal Wehrlein con la Porsche, a seguire Stoffel Vandoorne sulla seconda Maserati. Sesto posto per Sam Bird (Neom McLaren) nonostante un’uscita di pista nelle prime fasi con gomme fredde, dietro di lui abbiamo Maximilian Gunther (DS Penske), Antonio Félix Da Costa (Porsche) e Jean-Eric Vergne (DS Penske) nella top 10. Da segnalare anche qui una bandiera rossa per lo stop in pista della Jaguar di Nick Cassidy (problemi tecnici) arrivato fortunatamente negli ultimi minuti.

Credits: FIA Formula E

L’azione in pista al circuito di Jarama riprenderà domani con altre due sessioni di test della Formula E da 3 ore ciascuno, in programma sempre dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17.

Andrea Mattavelli